Situaţia IMM-urilor, dificilă

Directorul executiv al Fundaţiei Post - Privatizare, Peter Barta, a declarat că situaţia IMM-urilor se menţine dificilă din punct de vedere al „demografiei” şi productivităţii, declinul din 2009 fiind resimţit şi în 2010, chiar dacă din perspectiva exporturilor lucrurile s-au îmbunătăţit în ultimul an. „Atât 2010, cât şi 2009 au reprezentat ani dificili pentru economie, aşa cum o arată şi majoritatea indicatorilor economici. Chiar dacă din perspectiva exportului am stat bine şi am reuşit să recuperăm puţin din handicapul lui 2009, ceilalţi indicatori nu au înregistrat îmbunătăţiri. În ceea ce priveşte demografia firmelor, cred că ne aflăm în aceeaşi situaţie de declin din 2009; chiar dacă au fost înregistrate firme noi, numărul acestora nu a reuşit să recupereze declinul înregistrat în anul 2009, când s-au înregistrat peste 133.000 de suspendări de activitate”, a spus Barta. El a arătat că 2010 a reprezentat un an al repoziţionării afacerilor, majoritatea întreprinzătorilor căutând alternative noi de îmbunătăţire a indicatorilor economici prin renunţarea la acele activităţi care nu erau profitabile sau prin încercări de reducere a costurilor. Din punct de vedere al productivităţii, Barta consideră că nu au avut loc modificări semnificative, IMM-urile fiind încă mult în urmă în ceea ce priveşte productivitatea muncii la nivel de angajat.