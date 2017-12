Situaţia plajelor nu se va îmbunătăţi în următorii nouă ani!

Membrii "Comisiei pentru un litoral mai bun" s-au întîlnit, la începutul lunii, cu o delegaţie formată din şase reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, printre care şi secretarul de stat Lucia Ana Varga, pentru a face o analiză a sezonului estival 2006. Preşedintele Patronatului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) Regiunea Sud-Est, Corina Martin, unul dintre iniţiatorii "Comisiei pentru un litoral mai bun", a declarat că, în ciuda modului în care au arătat plajele în sezonul trecut, reprezentanţii Ministerului Mediului "se felicită" pentru strategia adoptată. "Vestea proastă este că operatorii de plajă au încheiat contractele de închiriere pe o perioadă de zece ani. De fapt, operatorii de plajă au contracte de închiriere a sectoarelor de plajă pentru zece veri, întrucît, în extrasezon, acestea revin în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL). Cu toate acestea, reprezentanţii Ministerului Mediului susţin că sînt mulţumiţi de strategia plajelor, pentru că banii încasaţi de la operatori se întorc parţial pentru suportarea serviciului Salvamar, cît şi pentru realizarea studiilor de mediu şi pentru executarea lucrărilor de întreţinere a plajelor în timpul sezonului rece", a declarat Corina Martin. Ea a adăugat că reprezentanţii ministerului au adus la cunoştinţa membrilor Comisiei că un singur contract de concesionare a plajelor va fi reziliat, întrucît operatorul de plajă nu şi-a onorat obligaţiile contractuale. "Este vorba despre operatorul care a închiriat sectorul de plajă din zona I Năvodari. În aceste condiţii, situaţia plajelor nu se va schimba în următorii zece ani, pentru că singura posibilitatea ca plajele să iasă de sub administrarea operatorilor este ca Ministerul Mediului să le rezilieze contractele, situaţie care este foarte puţin plauzibilă", a mai spus preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est. Membrii "Comisiei pentru un litoral mai bun" le-au propus reprezentanţilor ministerului să se ia în calcul existenţa unui singur operator de plajă pentru o întreagă staţiune, sub forma unei societăţi comerciale pe acţiuni pe staţiune, care să permită participarea asociaţiilor hotelierilor, diverselor instituţii şi chiar a DADL. O asemenea variantă nu putut fi luată, însă, în calcul, de către membrii delegaţiei, pe motiv că plajele se află deja în grija unor societăţi care, susţin ei, îşi fac bine treaba. Aceasta este însă numai părerea conducerii Ministerului Mediului, în condiţiile în care, în sezonul estival 2006, a plouat cu reclamaţii venite din partea turiştilor nemulţumiţi de modul în care se prezentau plajele. În plus, din acelaşi motiv, marii tour-operatori intrenaţionali şi-au anunţat retragerea de pe piaţa românească în 2007. Corina Martin a adăugat că reprezentanţii Ministerului Mediului au acuzat lipsa de unitate a hotelierilor de pe litoral în momentul organizării licitaţiilor pentru închirierea sectoarelor de plajă. "La acel moment s-a profitat de lipsa de unitate şi coordonare în rîndul hotelierilor", a spus Corina Martin, care a adăugat că: "Membrii Comisiei au mai înaintat, către delegaţia ministerului, cîteva recomandări cu privire la amenajarea plajelor. De asemenea, am subliniat necesitatea unei gîndiri unitare, o staţiune gîndită de la un cap la altul, care să permită zonarea plajei şi a regulilor specifice în funcţie de categoriile de turişti (tineri, persoane în vîrstă, zone cu muzică, zone liniştite, terenuri de sport etc.). De asemenea, am abordat situaţia planurilor investiţionale prezentate recent de către Primăria Constanţa (orăşelul lacustru de pe Lacul Siutghiol, pontonul din zona Cazino Mamaia, etc.) şi am cerut explicaţii reprezentanţilor Ministerului Mediului privind blocarea proiectului şoselei de coastă“. Corina Marin a mai spus că secretarul de stat a făcut precizarea că este de competenţa Comitetului Naţional al Zonei Costiere să verifice dacă din punct de vedere al legii costiere se pot sau nu aproba asemenea proiecte. Totodata, Lucia Varga a precizat faptul că se află în curs de aprobare o lege privind cele 3 zone costiere. “Noi am cerut asigurări că nu există alte motivaţii pentru stoparea proiectelor Primăriei Constanţa, pe care Patronatul ANAT le încurajează, le susţine. Avem nevoie de aceste proiecte pentru dezvoltarea turistică a litoralului“, a concluzionat preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est.