Situaţie complicată pentru Săgeata

Fără vreun succes în ultimele cinci etape, Săgeata Năvodari se află într-o situaţie dificilă în clasamentul Ligii 1, egalul înregistrat vineri, scor 0-0, în fieful codaşei Corona Braşov complicând şi mai mult calculele grupării de pe litoral. În plus, rezultatele surprinzătoare înregistrate de contracandidatele în lupta pentru menţinerea în prima ligă au făcut ca echipa pregătită de Cătălin Anghel să piardă contactul cu Oţelul, Poli Timişoara şi Concordia Chiajna. „După joc, aş spune că am luat un punct. La fel de adevărat este faptul că am jucat bine în alte meciuri şi am pierdut. Nu avem scuze pentru prestaţia de la Braşov. Am început prost, iar dacă gazdele marcau din lovitura de pedeapsă irosită de Buş, ne-ar fi fost greu să revenim. A venit apoi şi accidentarea lui Munteanu, care nu a putut continua jocul”, a declarat managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. Conducerea grupării de pe litoral speră totuşi ca elevii lui Cătălin Anghel să se revanşeze în partida cu Universitatea Cluj, programată luni, pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 26-a, şi să obţină trei puncte extrem de importante în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Situaţia este complicată şi dificilă, dar în astfel de momente se văd caracterele tari, iar noi avem asemenea jucători în lot. Nu trebuie să disperăm, pentru că o victorie cu Universitatea Cluj ne-ar readuce în grafic. Nu mi-aş dori ca soarta retrogradării să se decidă la ultimul joc, dar cred că se va juca până în ultima etapă. Sper însă ca totul să se întâmple pe teren şi să depindem doar de rezultatele noastre”, a adăugat Băbuţan. Năvodărenii speră ca până la ora meciului să-i recupereze pe Munteanu şi Vezan, ambii accidentaţi.