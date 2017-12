Deşi România are o autonomie relativ bună în ceea ce priveşte situaţia gazelor naturale, guvernanţii au decretat situaţie de urgenţă în sectorul energetic pentru achiziţionarea rapidă de păcură. Principalii distribuitori de gaz din ţară au anunţat că populaţia are prioritate în privinţa livrărilor. Nuclearelectrica a suplimentat livrările de energie electrică în reţeaua naţională pentru a substitui deficitul de gaz. CET Constanţa a anunţat că mai are stocuri de păcură pentru a asigura energia termică a municipiului pînă pe 25 ianuarie şi că se fac demersuri pentru achiziţionarea acestui tip de combustibil.

Ex foto: Preşedintele Delegaţiei PE pentru relaţiile cu Ucraina, europarlamentarul Adrian Severin va co-prezida, astăzi, şedinţa Comisiei de afaceri externe a PE, în cursul căreia vor fi audiaţi şefii companiilor Gazprom şi Naftogaz, în încercarea de a găsi soluţii pentru ieşirea din criză: “Ucraina doreşte ca, prin noul tratat, să-şi deschidă drumul către calitatea de membru al UE, iar Rusia este interesată să încheie un parteneriat strategic cu UE. În acest context, trebuie să vedem cum înţeleg cele două părţi să-şi soluţioneze disputa fără a implica partenerul UE.”