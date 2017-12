Situaţie de urgenţă la New York

Autorităţile au decretat situaţie de urgenţă în cinci regiuni ale statului New York, după ce un viscol puternic s-a abătut asupra coastei de nord-est a SUA. În zona afectată de furtuna de zăpadă Janus se află aproximativ 56 de milioane de persoane, a relatat, ieri, portalul Weather. Mai mult de 3.000 de zboruri au fost anulate marţi în SUA, din cauza deteriorării condiţiilor meteorologice, şi ieri, majoritatea aeroporturilor din New York şi împrejurimi au rămas închise. Autorităţile au cerut cetăţenilor să nu iasă din case şi să se deplaseze, pe cât posibil, cu mijloacele de transport în comun. Din cauza vremii rele, în capitala statului a fost suspendată, marţi, colectarea deşeurilor menajere, pentru a elibera spaţiul pentru cele aproximativ 450 de utilaje de deszăpezire care au ieşit pe străzile metropolei americane. Metroul continuă să funcţioneze la New York, dar afişajul electronic menţionează întârzieri şi anularea unor rute expres. La recomandarea autorităţilor, activitatea la cele mai multe birouri s-a încheiat, marţi, înainte de terminarea programului, iar în instituţiile de învăţământ au fost anulate toate activităţile de after-school. Ieri, la New York nu au fost închise şcolile, dar alte oraşe mari, precum Boston, Philadelphia şi Providence, au suspendat orele de curs.

Furtuna de zăpadă este însoţită de ger. Marţi seară, la New York se înregistrau minus 10 grade Celsius, dar temperatura părea mai rece din cauza rafalelor de vânt. Noul primar al New York-ului, Bill de Blasio, a dispus să fie ridicate toate restricţiile, pentru ca toţi oamenii străzii să poată fi adăpostiţi.