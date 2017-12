Situaţie delicată pentru Săgeata

Cu trei etape înaintea finalului de sezon în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari se află într-o situaţie mai mult decât delicată. Formaţia pregătită de Cătălin Anghel a pierdut miercuri, scor 0-2, în fieful Astrei Giurgiu, într-un meci contând pentru etapa a 31-a a Ligii 1, pe parcursul căruia nu a tras nici măcar un şut periculos pe poartă, şi se află pe loc retrogradabil. Supărat din cauza poziţiei în care a ajuns echipa sa, antrenorul năvodărenilor a recunoscut că scorul înregistrat la Giurgiu a reflectat cele petrecute pe teren. „Nu am pus foarte multe probleme în atac. Asta a fost problema noastră. Normal că o echipă ca Astra, care trebuie să recunoaştem că ne-a fost superioară, a venit uşor peste noi. După gol am vrut să schimbăm, să mai băgăm un atacant, însă a venit cartonaşul roşu. Nu am vorbit niciodată de arbitraj şi nu o să o facem nici acum. Ne ducem crucea în continuare şi încercăm să scoatem maximum din meciurile care au mai rămas”, a declarat Cătălin Anghel. Tehnicianul grupării de pe litoral a pierdut trei jucători importanţi, Panagopoulos (suspendat), Muzac şi S. Pană (ambii accidentaţi), pentru meciul programat sâmbătă, de la ora 19.30, împotriva Concordiei Chiajna, în etapa a 32-a, pe stadionul “Farul” din Constanţa.

„Din păcate, am ieşit destul de şifonaţi, pentru că avem doi jucători care s-au accidentat şi ne este foarte greu. Situaţia este destul de complicată, dar mergem până la capăt, pentru că nu mai avem ce pierde şi trebuie să câştigăm sâmbătă, cu Chiajna”, a explicat Anghel. Năvodărenii ar avea nevoie de două victorii în ultimele trei runde, când vor juca pe teren propriu cu Concordia Chiajna şi CFR Cluj, precum şi în deplasare, cu Dinamo Bucureşti, dar se tem, deoarece nu au înregistrat rezultate bune în partidele disputate pe stadionul “Farul”. „Am pierdut multe puncte pe greşeli personale şi nu am fost destul de incisivi în ultimii treizeci de metri de poarta adversă. Am avut ocazii, dar nu am marcat, iar fotbalul te pedepseşte. Ne aşteaptă trei partide grele şi trebuie să vedem care sunt jucătorii cei mai în formă, care să aducă un plus, şi să câştigăm cât mai multe puncte”, a adăugat Cătălin Anghel.