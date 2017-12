Situaţie dramatică la Callatis

Ultimele două înfrângeri, 1-3 pe teren propriu cu Săgeata Năvodari şi 0-1 în deplasare cu Dunărea Galaţi, au aruncat formaţia Callatis Mangalia pe locul 15 al clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu doar 11 puncte. O situaţie dramatică pentru trupa pregătită de Mugurel Cornăţeanu, orice punct pierdut de acum încolo pe teren propriu putând însemna sfârşitul aventurii în al doilea eşalon al ţării, mai ales că în acest sezon vor retrograda cinci formaţii. Având un îngrijorător pasiv la adevăr, -7, Mangalia are nevoie rapidă de un scurtcircuit în ultimele două meciuri din tur, cu FC Farul Constanţa, duminică, pe teren propriu, şi apoi în deplasare, în ultima etapă, cu Dinamo II Bucureşti. „Din păcate, distanţa faţă de noi şi primul loc de sub linie s-a mărit la şase puncte. Meciul cu Farul devine capital din punctul meu de vedere, fiind nevoiţi să câştigăm pentru a rămâne cu şanse reale în lupta pentru evitarea retrogradării. Avem nevoie de minimum patru puncte din ultimele două partide pentru a intra şi în obiectivul de nouă sau zece puncte pe care mi l-am propus când am preluat echipa şi să începem să urcăm în clasament. Dacă vom învinge pe Farul, putem aborda la victorie şi meciul cu Dinamo II. Altfel, cred că ne va fi extrem de greu. Dacă vom obţine măcar patru puncte din aceste două partide, atunci putem pregăti altfel returul. Poate ne vom şi întări în iarnă, va fi cu siguranţă cu totul altceva“, este de părere tehnicianul Callatis-ului. Meciul Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa se va disputa duminică, de la ora 13.00.