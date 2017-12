Situaţie incertă la FC Farul

După ce şi-a păstrat cu mari emoţii locul în Liga a II-a, FC Farul a intrat în vacanţă, însă nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu gruparea de pe litoral. Nici antrenorii, nici jucătorii nu au reuşit să discute cu patronii clubului constănţean şi nu s-a stabilit nicio data clară pentru o eventuală reunire a lotului. În plus, există datorii uriaşe, motiv pentru care conturile clubului sunt blocate, astfel că viitorul echipei este sub semnul întrebării. „Nu ştiu nimic. Nici nu am avut cum să vorbesc cu cei din conducere. Pe jucători nu i-am mai chemat la stadion după meciul cu Gloria Buzău pentru că nu am avut ce să le comunic. Nu am idee despre ce se va întâmpla şi nu am stabilit nicio dată pentru reunire. Oricum, nu ştiu ce jucători ar putea să mai vină la reunire, întrucât majoritatea vor pleca în această vară”, a spus antrenorul Gică Butoiu. „Nu ştim nimic despre viitorul echipei. Aproape toţi componenţii lotului şi-a depus memorii pentru a deveni liberi de contract, deoarece nu s-a plătit niciun salariu de cinci luni”, a declarat mijlocaşul Florin Pătraşcu. Soarta Farului s-ar putea decide la finalul acestei săptămâni, când sunt şanse mari să fie organizată o nouă Adunare Generală a Membrilor Fondatori. Şedinţa ar urma să aibă loc joi, la sediul clubului, având drept principal punct pe ordinea de zi situaţia delicată în care se află gruparea de pe litoral.