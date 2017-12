Situaţie incertă pentru conducerea Serviciului de Medicină Legală

Şi în următoarea perioadă, la Serviciul de Medicină Legală (SML) Constanţa (unitate ce aparţine de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - SCJU) situaţia rămîne incertă. După ce zilele trecute dr. Mihai Onciu, fostul şef al SML, declara că a depus o plîngere penală la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa, pe motiv că medicul director al SCJU, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, „a refuzat să recunoască şi să aplice o Hotărîre judecătorească definitivă şi executorie de drept a Instanţei”, managerul vine să anunţe că lucrurile nu stau chiar aşa. “Nu s-a pus problema să nu aplic legea, să nu mă supun deciziei hotărîrii judecătoreşti, aşa cum am mai spus. Între timp am făcut o cerere de suspendare a hotărîrii, pe care Instanţa a aprobat-o. Nu pot să schimb din săptămînă în săptămînă şefii SML Constanţa”, a mai declarat conf. univ. dr. Tofolean. Reamintim că, nu de mult, instanţa a dispus ca dr. Mihai Onciu să fie reintegrat în funcţia de şef al SML. Dr. Mihai Onciu va fi repus în funcţia de şef al Medicina Legală doar după soluţionarea recursului în procesul pe care îl are cu conducerea Spitalului de Urgenţă.