Situaţie tensionată la FC Farul II

Ajunsă în subsolul clasamentului Seriei a II-a a Ligii a III-a, echipa secundă a FC Farul are, începând de ieri, un nou antrenor. În locul lui Cristian Cămui, demis sâmbătă ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate în acest sezon, a fost desemnat Ion Constantinescu. Acesta va conduce echipa în cele trei runde rămase din acest tur de campionat, urmând ca în iarnă să se ia o decizie clară privind banca tehnică. “Constantinescu nu a fost numit, ci este doar interimar până la finalul turului. Încercăm să facem o reorganizare la Centrul de Copii şi Juniori şi suntem în căutarea unui director. De altfel, am discutat deja în acest sens cu Ionel Melenco şi Ilhan Mustafa”, a spus preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Sevastian Iovănescu. “Cred că demiterea mea este nemeritată, pentru că la Farul II nu s-a cerut rezultate, ci obiectivul era creşterea de jucători pentru prima echipă. Să nu se uite că am dat un jucător, Mansur, care a adus şase puncte prin golurile sale”, a explicat Cămui. Noul tehnician va debuta chiar astăzi, când FC Farul II va da piept, pe teren propriu, cu UTCHIM Găeşti. Atmosfera din vestiarul echipei este însă tensionată, după ce jucătorii au ameninţat că vor evolua cu banderole albe, deoarece nu şi-au primit salariile de trei luni. “Vor fi plătite. Unii au dreptate, dar alţii au contracte enorm de mari faţă de ce au arătat în teren”, a replicat Iovănescu.