Slash tinde spre împăcarea cu Axl Rose

Fostul chitarist al trupei Guns N\' Roses, Slash, a declarat că doreşte să pună capăt conflictului de peste un deceniu cu fostul său coleg de trupă, Axl Rose, considerând că ar putea avea o conversaţie interesantă cu acesta, dacă amândoi vor lăsa la o parte diferenţele de opinii care îi separă. Renumitul chitarist s-a certat cu solistul grupului Guns N\' Roses la mijlocul anilor \'90, iar timpul nu a atenuat diferenţele dinte cei doi, care nu au reuşit să redevină prieteni nici după ce au trecut zece ani de la acea dispută. Recent, însă, Slash a recunoscut în premieră, într-un interviu acordat publicaţiei “The New York Post”, că a renunţat la resentimente şi că acum depinde exclusiv de Axl Rose dacă ei vor discuta în viitor. “Sunt destul de rezervat, deoarece ştiu cât de mult mă urăşte. Acesta este motivul care mă face să mă îndoiesc. Însă, dacă ne vom întâlni din întâmplare pe undeva şi dacă toată acea animozitate din trecut va dispărea pentru câteva clipe, atunci sunt convins că vom purta amândoi o conversaţie interesantă”, a declarat Slash. În plus, chitaristul a mărturisit că a fost impresionat de albumul “Chinese Democracy”, primul material discografic de studio al trupei Guns N\'Roses din ultimii 17 ani, lansat în noiembrie 2008. “Acela este discul perfect pentru Axl - are exact acel sound pe care mă aşteptam să îl obţinem în ultimii ani ai colaborării noastre, când am înţeles în ce direcţie muzicală dorea să se îndrepte. Este un sound foarte heavy, destul de dark, este un disc deprimant. Axl este fenomenal!”.

Formaţia americană Guns N\' Roses a fost înfiinţată în Los Angeles, în 1985 şi a vândut peste 90 de milioane de albume. În formula ei de succes, trupa era formată din Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler şi Izzy Stradlin. Saul Hudson (născut pe 23 iulie 1965), care evoluează pe scenă sub numele de Slash, este cunoscut publicului larg în calitate de fost chitarist al trupei Guns N\' Roses, fiind considerat unul dintre cei mai talentaţi instrumentişti din muzica rock. După destrămarea trupei Guns N\' Roses, Slash, renumit pentru jobenul pe care îl poartă adeseori pe scenă în timpul concertelor sale, a format o nouă trupă, împreună cu foştii lui colegi Duff McKagan şi Matt Sorum. Albumul de debut al trupei Velvet Revolver, intitulat “Contraband”, s-a vândut în patru milioane de exemplare şi a câştigat un premiu Grammy. Următorul album, “Libertad”, a avut mai puţin succes, iar colegii săi l-au concediat pe solistul Scott Weiland, în 2008, din cauza numeroaselor tensiuni pe care acesta le genera în cadrul trupei. Slash a declarat recent că a finalizat înregistrările pentru primul său album solo, ce cuprinde o serie de colaborări cu diverşi muzicieni. Albumul, intitulat chiar “Slash”, va fi lansat în acest an.