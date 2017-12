Slayer: „Publicul român este, pur şi simplu, fantastic!\"

Formaţia de thrash metal Slayer a susţinut, luni seară, un concert la Arenele Romane din Bucureşti, în faţa unui public de circa 5.000 de oameni, pe care i-a ţinut „în priză\" la mii şi mii de volţi, după care i-a lăsat să plece ameţiţi şi fără timpane, dar în culmea fericirii. În deschiderea concertului Slayer au cântat două formaţii autohtone: Avatar, mândria death metal-ului craiovean şi H8, reprezentantă a scenei de hardcore din Ploieşti.

Publicul venit la concertul trupei Slayer a fost de toate vârstele: de la copii de zece ani până la oameni în toată firea, de 40-50 de ani. Adolescenţii cunoşteau muzica trupei americane de la mijlocul sau sfârşitul anilor \'90, cei mai în vârstă, chiar şi dinainte de \'90, de la Radio Europa Liberă ori de pe viniluri clandestine. „Reign in Blood\" a fost cel mai menţionat album preferat, urmat îndeaproape de „God Hates Us All\", apoi de „Seasons in the Abyss\" şi de „South of Heaven\".

Pe scenă au făcut show cei patru membri Slayer: Tom Araya (voce şi bas), Kerry King şi Jeff Hanneman la chitare şi bateristul Dave Lombardo, absent o bună parte a anilor \'90, dar revenit în formaţie în 2001. Oameni de aproape 50 de ani, dar de o vitalitate extraordinară, rockerii de la Slayer au reuşit să pună pe jar cele câteva mii de spectatori: săreau, dădeau din plete, arătau „mano cornuta\", la unison cu fanii, care aplaudau şi aclamau, fiind în al nouălea cer.

EUFORIE GENERALĂ Membrii trupei au cântat piese arhicunoscute în rândul iubitorilor de thrash, melodii care au făcut istorie: „War Ensemble\", „Hate Worldwide\", „Angel of Death\", „South of Heaven\", „Raining Blood\". „Urgia” nu s-a oprit aici: gheizere de fum îi învăluiau din când în când, în timpul câte unui riff sălbatic de chitară, iar luminile colorate ce durau câteva fracţiuni de secundă fiecare te orbeau.

Dar şi spectatorii au fost la înălţime: au tropăit, au sărit, au dat din plete şi s-au împins între ei. Nu foarte violent, totuşi, căci paznicii nu păreau să împărtăşească euforia publicului.

În încheiere, după mulţumirile de rigoare, Jeff Hanneman a scos din buzunar un pumn de pene pentru chitară şi a început să le arunce în public, declanşând îmbulzeli şi îmbrânceli, care i-au făcut pe medicii de la ambulanţă, de pe margine, să stea cu ochii în patru. N-a fost nevoie de vreo intervenţie, cum, de altfel, nu a fost nevoie nici atunci când bateristul şi-a dovedit şi el dărnicia oferind publicului propriile beţe.

Potrivit organizatorilor, după concertul din Bucureşti, membrii Slayer s-au arătat foarte încântaţi de experienţa lor în România şi au declarat că sunt dispuşi să revină oricând, pentru că: „Publicul român este pur şi simplu fantastic!\".

Slayer îşi continuă turneul prin Europa până pe 22 iunie, după care va reveni în Statele Unite pentru o nouă serie de concerte.