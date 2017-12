SLEN Medgidia s-a înscris pentru prima oară într-o competiție de senioare

Așa cum am mai anunțat, județul Constanța va avea două echipe în ediția 2015-2016 din Divizia A2 la volei feminin, ACS Top Volei 05 Constanța și CS SLEN 90 Medgidia. Cele două formații fac parte din Seria Est și vor juca între ele în prima etapă a campionatului, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor din Constanța. După ce în numărul precedent al cotidianului „Telegraf” v-am prezentat echipa din Constanța, astăzi a venit rândul formației din Medgidia.

Acest club s-a lansat sub numele de SLEN Cernavodă, înregistrând mai multe performanțe în ultimii ani la minivolei, speranțe, cadete și junioare. De altfel, la ora actuală evoluează în Divizia A1 patru jucătoare lansate la echipa din Cernavodă: Mihaela Albu (joacă pe postul de libero la Știința Bacău, are 21 de ani, este titulară în echipa națională de senioare), Mihaela Ozun (libero la CSM București, 22 de ani), Andreea Munteanu (libero sau coordonatoare la VC Unic LPS Piatra Neamț, 22 de ani) și Loredana Dobriceanu (extremă la CSU Medicina CSŞ Târgu Mureş, 18 ani). „Noi oricum ne antrenam la Medgidia, așa că am schimbat și numele echipei, pentru că în 2014 și 2015 o mare parte din finanțarea clubului o avem de la Primăria din Medgidia”, a explicat Lenuța Iordache, antrenor secund al echipei.

Din lot fac parte trei senioare, toate născute în 1996: Bianca Cojocaru, Sandra Axinciuc și Andreea Vintilă (ultimele două provin de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța). Restul jucătoarelor sunt junioare și cadete: Vanesa Deșliu (1997), Mădălina Horătău (1997), Diana Mihai (1997), Valentina Baciu (1999), Anca Mănuc (2000), Ioana Spînu (2000), Teodora Tănase (2000), Diana Ion (2001), Andra Cojocaru (2001), Bianca Vasile (2001). Antrenorul principal al echipei este Gheorghe Iordache.

„Unul dintre motivele pentru care ne-am înscris în Divizia A2 este că fetele de 19 ani sunt studente la Educație Fizică și Sport, iar astfel ele își pot continua activitatea sportivă. De asemenea, alte trei fete se pregătesc anul acesta pentru Bacalaureat și nu ne-am mai înscris în competițiile de junioare. Primăria din Medgidia ne ajută foarte mult, de aceea ne-am propus să facem o figură cât mai frumoasă în acest sezon”, a mai spus Lenuța Iordache.

Citește și:

Constanța are o nouă echipă de volei feminin