Slovacia a aprobat retragerea cetăţeniei slovace celor care o cer pe cea ungară

Preşedintele slovac, Ivan Gasparovici, a promulgat, luni, legea care le permite autorităţilor să retragă cetăţenia slovacilor care o cer pe cea ungară. Legea intervine în replică la o normă adoptată săptămâna trecută de Parlamentului ungar, care facilitează accesul maghiarilor din ţările învecinate la cetăţenie ungară. Măsura a suscitat vehemente reacţii naţionaliste în Slovacia, generând temeri legate de o extindere a unor astfel de replici în toată regiunea. Potrivit site-ului ungar de ştiri www.index.hu, legea prevede că o persoană poate obţine cetăţenia ungară dacă are un strămoş care a fost cetăţean ungar sau dacă demonstrează provenienţa ungară şi certifică faptul că are cunoştinţe ale limbii maghiare. Norma introduce aşadar posibilitatea obţinerii cetăţeniei ungare chiar şi în cazul în care o persoană nu are domiciliu pe teritoriul ţării. Noul act normativ nu dă drept de vot şi nici dreptul de a beneficia de sistemul social şi de pensii din Ungaria.

Măsura decisă de Parlamentul ungar priveşte circa 3,5 milioane de etnici maghiari, cea mai mare parte trăind în România şi Slovacia, dar şi în Serbia, Croaţia, Ucraina sau chiar Austria. Într-adevăr, în 1920, Tratatul de la Trianon amputa Ungaria învinsă în Primul Război Mondial de două treimi din teritoriul ei, în profitul vecinilor săi, potrivit Deutsche Welle.