Slovacia părăseşte cu fruntea sus Mondialul sud-african

Selecţionerul Slovaciei, Vladimir Weiss, s-a declarat extrem de mândru pentru evoluţia jucătorilor săi la CM şi a mulţumit Africii de Sud pentru organizarea turneului final. Slovacii au părăsit competiţia în optimi, după ce au fost eliminaţi de Olanda, scor 1-2. „Îi felicit pe adversari, au fost mai buni. Am avut câteva ocazii de a marca şi faptul că am înscris din penalty la final ne-a permis să mai îndulcim scorul. La final am vrut să dau o şansă jucătorilor care nu mai evoluaseră până acum. Jucătorii mei au arătat că au curaj, mai ales în meciul cu Italia, dar şi astăzi (n.r. - luni). Mulţumesc Africii pentru acest turneu final”, a declarat Weiss.

Atacantul Robert Vittek, co-golgeter al acestui Mondial până în prezent, cu patru goluri, a fost şi el mulţumit de evoluţia echipei slovace: „Suntem mândri de ceea ce am reuşit la acest turneu final. Am ieşit cu capul sus, ne-a bătut o echipă mult mai bună. Sunt încântat de performanţele mele, dar şi de cele ale echipei. Pentru poporul slovac, suntem învingători”. Aflată la prima sa participare la un turneu final de CM, naţionala Slovaciei s-a clasat pe locul al doilea într-o grupă cu Paraguay, Noua Zeelandă şi Italia. Formaţia antrenată de Vladimir Weiss a reuşit o superbă victorie în ultima etapă din faza grupelor, 3-2 cu Italia, prin care a eliminat de la CM 2010 deţinătoarea titlului mondial!