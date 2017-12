Slugărnicie PDL

Uşurinţa cu care PDL este manevrat de UDMR pe tema Legii Educaţiei a dat naştere unor serii de glume şi miştouri din partea adversarilor politici. În acest sens, purtătorul de cuvânt al PSD, deputatul Emil Radu Moldovan, a declarat, vineri, că, dacă UDMR cere PDL să alipească Ardealul la Ungaria ca să rămână la guvernare, Emil Boc semnează în secunda doi, ca să rămână prim-ministru. „Nu exagerez deloc. Păstrarea scaunelor nu are preţ pentru ei fiindcă altfel nu se explică”, a spus Moldovan. Emil Radu Moldovan a făcut aceste declaraţii referindu-se la forma Legii educaţiei pe care Guvernul vrea să-şi asume răspunderea. „Dezideratul celor de la UDMR îl înţeleg. Este exagerat, dar ei îşi urmăresc interesul şi scopul. Vinovat este acest Guvern criminal Boc pentru care păstrarea scaunelor nu are preţ”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD. Moldovan a adăugat că i se pare incorect să existe în Legea educaţiei condiţii discreţionare exagerate. „Pentru a înfiinţa o şcoală în limba română ai nevoie de 300 de copii, iar ca să înfiinţezi o şcoală în limba minorităţilor, de un copil. Nu mai vorbesc de plăţile care se fac per elev, că acolo sunt cu 30 la sută mai mari pentru minorităţi. Înţeleg să avem drepturi egale, să îşi păstreze tradiţiile, să studieze în ce limbă vor dori, dar nu să transformăm româna în limbă străină în România”, a afirmat Moldovan.