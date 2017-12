Slujbe în străinătate bine plătite

O slujbă în străinătate nu presupune, obligatoriu, munca necalificată în ferme, multe state căutând medici, ingineri IT şi ingineri. O mare cerere de forţă de muncă vine dinspre ţările nordice. Finlanda, de exemplu, caută specialişti IT, mai precis 10 dezvoltatori software. Salariul lunar oferit este curpins între 3.500 de euro şi 4.000 de euro. În prezent, pe piaţa europeană a locurilor de muncă, angajatorii au anunţat existenţa a 80 de locuri de muncă, potrivit potrivit reprezentanţilor Compartimentului Eures (Serviciul European pentru Ocuparea Locurilor de Muncă) din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa. Dintre acestea, zece locuri de muncă sunt în Austria, unde sunt căutaţi muncitori necalificaţi, salariul oferit fiind de 1.100 euro net pe lună. Un post de muncă, de şef de secţie, cu experienţă în tricotaj circular, este oferit de un angajator belgian, salariul fiind negociabil. În Danemarca sunt disponibile 51 de locuri de muncă: stagiari - lucrători calificaţi în diferite ferme (1.260 euro brut pe lună) şi medic specialist neurolog (6.000 – 7.000 de euro brut pe lună). Unitatea sanitară Medics Health Care din Marea Britanie caută cinci asistenţi medicali, cărora le oferă un salariu de 26,57 lire brut pe oră. În Norvegia, în cadrul Spitalului Universitar Haukeland sunt oferite nouă posturi de asistent medical chirurgie, salariul fiind de 45.000 - 51.000 de euro brut pe an. În Polonia este căutat un şofer de tir, angajatorul plătind cel puţin 1.386 de zloţi pe lună (aproximativ 348 de euro). În Republica Cehă este oferit un loc de muncă (inginer mecanic), salariul fiind de 28.000 - 45.000 coroane pe an. Celelalte două locuri de muncă sunt în Ungaria, unde se caută operator la fabricarea produselor ceramice (salariu de 180 000 forinţi brut/lună) şi specialist în modelare de gips (salariul tot de 180 000 forinţi brut/lună).