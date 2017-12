Smiley a lansat, astăzi, videoclipul piesei "I wish", single extras de pe albumul "Acasă", pe Youtube și pe site-ul Cat Music, se arată într-un comunicat. "Fiecare om are poveștile, iubirile sau trăirile lui secrete. Nu decidem noi când ne îndrăgostim și nici intensitatea cu care iubim. Nu putem controla locul, timpul, omul... însă, câteodată, ne este dor. Simțim nevoia să recompunem, să regăsim anumite situații sau persoane. Atunci ne întoarcem în amintiri. 'I wish' este dorința de a retrăi momentul special cu persoana iubită, moment care poate dura o noapte, o lună sau o viață", declară artistul citat în comunicat. Videoclipul piesei, o producție HaHaHa Video Production, regizat de Catrinel Dănăiață, dezvăluie o poveste de dragoste scrisă pe corzile unei chitare, expusă pe un diapozitiv și rulată în imagini în clarobscur, ce transmit emoția întâlnirii cu acea persoană unică din viața unui om. "Noul meu single. Pentru oameni calzi...", a scris artistul și pe pagina sa de Facebook.