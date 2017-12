Smiley, de la muzică la... actorie

Smiley, componentul trupei „Simplu”, care a devenit cunoscut datorită muzicii, va putea fi văzut de fanii săi, din această toamnă, într-o nouă ipostază: cea de actor. Artistul va juca într-un cunoscut serial de televiziune, acesta fiind prima experienţă actoricească pentru Smiley, care se declară, deja, fascinat de această meserie, dar şi de personajul său, Seba. „Îmi place foarte mult ceea ce fac acum. Mie întotdeauna mi-a plăcut să joc personaje şi pînă acum le jucam singur. Imit fete, voci, îmi place mult să mă exprim astfel. Pe platoul de filmare sînt extrem de ascultător, pentru că mi se pare că am foarte multe de învăţat. Ascult pe toată lumea, primesc cu plăcere sfaturi din toate părţile şi încerc să fur meserie la fiecare pas”, a declarat entuziasmat Smiley.

Iniţerea în tainele actoriei este cu atît mai valoroasă cu cît Smiley se întîlneşte pe platoul de filmare cu mari actori ai României: Oana Pellea, Răzvan Vasilescu, Cristi Iacob, Monica Davidescu, Virgil Ogăşanu, artişti pe care i-a admirat şi respectat dintotdeauna. „Prima dată cînd am avut o scenă cu toţi actorii pentru primul episod am fost foarte emoţionat, deoarece era prima oară cînd mă întîlneam cu ei şi am tot respectul şi admiraţia faţa de aceştia. Pentru mine, care nu am mai jucat în viaţa mea nimic, este o onoare şi un ajutor extraordinar să fiu alături de actori atît de mari. Îmi amintesc că am avut o secvenţă de jucat cu doamna Oana Pellea şi am fost foarte emoţionat, dar a fost uşor, pentru că m-a ajutat ea foarte mult. M-a emoţionat, într-adevăr, acea secvenţă”, a mărturisit artistul.

Deşi a intrat în acest univers de puţin timp, Smiley consideră că actoria completează muzica în viaţa lui. „Dacă mă voi descurca bine, poate o să se echilibreze balanţa între muzică şi actorie. Seba, personajul pe care îl interpretez, are o notă de mister cu care sigur va atrage şi telespectatorii”, a mai spus interpretul şi, mai nou, actorul. În plus, echipa serialului este, deja, ca un grup de prieteni pentru Smiley, mai ales că pe cîteva dintre colegele sale le cunoştea de la o emisiune de televiziune la cere a participat, însă, interpretul nu îşi uită colegii de trupă. „Mi-aş dori să fie şi colegii mei de la Simplu invitaţi într-un episod din serial, dar rămîne de văzut ce se va întîmpla”.