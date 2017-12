Smiley, în concert la Mamaia

Smiley, carismaticul component al trupei „Simplu”, care s-a lansat în această primăvară şi ca interpret solo, va susţine un recital mîine seară, în clubul „Cucaracha” din staţiunea Mamaia. Spectacolul face parte din turneul de promovare a materialului discografic intitulat „În lipsa mea”.

Pe lîngă faptul că se află în plin turneu, Smiley mai are un motiv de bucurie: artistul a fost nominalizat, de curînd, la „Romanian Top Hit Music Awards 2008”. Interpretul concurează la patru categorii: „Best@The Hit No. 1”, cu piesa „Preocupat cu gura ta”, „Boys@The Best Hit”, cu aceeaşi melodie, „Featurig@The Best Hit”, pentru colaborarea cu Uzzy la „În lipsa mea” şi „Hip Hop@ The Best Hit”, de asemenea, pentru colaborarea cu membrul trupei „B.U.G. Mafia”.

Printre artiştii nominalizaţi la cîte două categorii se numără: „Dan Bălan”, „Morandi”, Tom Boxer & Anca Parghel, Keo, „Voltaj”, „DJ Project” şi Puya. Gala Romanian Top Hit Music Awards 2008 va avea loc în zilele de 2 şi 3 august, la Bacău şi va fi transmisă în direct de TVR.