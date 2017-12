Smiley îşi doreşte să cînte... de unul singur

De cînd face parte din trupa "Simplu", Smiley se numără printre artiştii cu mare succes la publicul feminin. Pentru acest an, Smiley & co. pregătesc un nou material discografic semnat "Simplu", însă artistul îşi doreşte mai mult. Fiind sprijinit de colegii de trupă, dar şi de Marius Moga, care îi este şi prieten apropiat, solistul de la "Simplu" îşi doreşte lansarea pe piaţa muzicală autohtonă a unui album semnat... Smiley. Însă acest proiect nu îi va afecta planurile alături de trupa în care activează de cîţiva ani şi alături de care a cunoscut succesul. "La începutul acestui an vreau să scot pe piaţă primul meu album solo. Nu voi renunţa la < Simplu >, colegii mă sprijină în acest proiect, pe care vreau să îl finalizez cît mai curînd", a declarat Smiley.