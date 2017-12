Smiley şi Andreea Bănică şi-au petrecut ziua „cuminte”

Peste 600.000 de români, cei mai mulţi fiind bărbaţi cu numele de Andrei, şi-au sărbătorit, marţi, ziua numelui. Dintre artiştii autohtoni, printre cei care şi-au aniversat numele şi protectorul divin s-au aflat Andreea Bănică şi Andrei Maria, mai cunoscut sub numele de scenă Smiley.

Andreea Bănică a declarat că de Sfântul Andrei a petrecut o seară romantică, la restaurant, alături de soţul ei, Lucian Mitrea. „Am primit de la soţul meu un card personalizat cu Sofia (n.r. fetiţa sa) pe el. Şi de la prieteni, am primit flori şi alte cele\", a spus cântăreaţa.

La rândul său, Smiley a declarat că, de Sfântul Andrei, a petrecut prin muzică şi a primit multe urări de la prieteni şi de la fani. „Nu am făcut nimic special. Am avut două concerte, la Galaţi şi la Bucureşti, deci am petrecut prin muzică. Tot ce petrec, tot timpul, petrec prin muzică\". „Nu vorbesc niciodată despre cadourile primite\", a adăugat acesta.