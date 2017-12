Smiley şi Bosquito deschid concertul Shakirei în România

Smiley şi Bosquito vor cânta în deschiderea concertului pe care Shakira îl va susţine, pe 7 mai, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în cadrul Emagic Summer Fest. Show-ul divei latino este inclus în turneul mondial \"The Sun Comes Out\", turneul de promovare a celui mai recent album al artistei şi al şaptelea din cariera sa.

Interpret, compozitor, producător, dansator, prezentator TV sau actor, Smiley este, la ora actuală, unul dintre cei mai apreciaţi şi talentaţi artişti români. Smiley a intrat în atenţia publicului ca membru al trupei Simplu, alături de care a lansat, din 2002 şi până în prezent, numeroase single-uri de succes, precum: \"Oare ştii\", \"Hai, Bye\", \"Să zburăm spre cer\", \"O secundă\", \"Jumătatea ta\", \"Zece\", \"Oficial îmi merge bine\", \"Mr. Originality\" sau \"Dance for Money\".

În paralel, Smiley s-a concentrat şi asupra carierei solo, lansând, în 2008, albumul \"În lipsa mea\", răsplătit cu discul de aur şi titlul de \"Best Album\" în cadrul Romanian Music Awards. Single-urile \"Designed to Love You\", \"Am bani de dat\", \"Preocupat cu gura ta\" şi \"În lipsa mea\" i-au adus lui Smiley nu doar un număr impresionant de fani, ci şi numeroase No.1 în topurile de specialitate. Doi ani mai târziu, a urmat \"Plec pe marte\", cel de-al doilea album solo, cu un sound şi un stil mai elaborat decât primul material. Cel de-al doilea single de pe album, \"Love Is for Free\", i-a adus lui Smiley şi recunoaşterea internaţională, piesa intrând în topurile radio-urilor din Franţa şi Grecia. Cel mai recent single semnat Smiley se numeşte \"Dream girl\" şi a fost lansat luna aceasta.

După o perioadă de pauză, Radu Almăşan s-a întors recent în România, alături de colegii săi din noul proiect muzical pe care artistul l-a demarat în Los Angeles, Statele Unite. Revenit acasă, alături de noua trupă, el a început să compună din nou în limba română, ceea ce a condus firesc la noi piese sub numele Bosquito. Înfiinţată în anul 1999, formaţia este una dintre cele mai cunoscute grupuri de latino-pop din România. Promovând un amestec de latino-rock cu influenţe gypsy, balcanice şi simfonice, a devenit o prezenţă constantă în clasamentele muzicale româneşti. De la debutul pe scena autohtonă, a lansat nu mai puţin de patru albume şi nenumărate single-uri de succes, precum \"Pas cu pas\", \"Hopa Hopa\", \"Două mâini\" sau \"Marcela\". Cea mai recentă piesă Bosquito, \"Tobogan\", a fost lansată la finele anului trecut.

Biletele la show-ul din Piaţa Constituţiei pot fi achiziţionate online, de pe www.myticket.ro sau din reţeaua magazinelor Diverta, la următoarele categorii de preţ, în funcţie de distanţa faţă de scenă: Golden VIP (cu loc pe scaun) la 380 de lei, tribună VIP - 280 de lei, Gazon A - 180 de lei şi Gazon B - 120 de lei.