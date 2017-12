Sterge-ţi, băi, mucii de la nas şi spune ce ai păţit! Smiorcăitul ţine foarte mult la lumînările lui naturale şi se laudă cu poziţia lor strategică de sub nări. Nu le schimbă nici în noaptea de Înviere, că-i mintos şi conservator… Smiorcăitul plînge tot timpul în poala celor mari. Răzgîiat din fire, îl aud cum jeleşte pe o temă dată. Nenea, m-a caftit ălă…Şi dă-i cu sughiţuri ca după bătălia de la Verdun. Surprinzător, smiorcăitul are şanse mari să facă o rapidă carieră în politică. A făcut ea musca beată, vorba aia, şi nu o să reuşească smiorcăitul! Cînd îl apucă pandaliile, smiorcăitul se înfinţează cu jalba în proţap la cei mari. Se plînge de unul, de altul… Toarnă pe cutare. Ca să pozeze în victimă, e în stare să-şi întindă mucii pe toţi pereţii. În realitate, smiorcăitul este un intrigant fără pereche. Victimizîndu-se, duce vorba de la unul la altul. În politică fiind, de la Udrea la Blaga şi retur, ca să dau un mic exemplu nevinovat. Smiorcăitul urinează dimineaţa în poarta Împărăţiei. Ca şi maidanezii, îşi trasează frontierele. Din acest motiv, dacă aţi observat, la Palatul Cotroceni persistă un miros greu. Nu numai vara. Ca să impresioneze asistenţa, smiorcăitul se laudă cu protectorii săi. Sigur, inventează foarte mult şi pune de la el. Îl auziţi cum se tînguie? Dacă te iei de mine, îi spun lui cutare şi praf te face… Aiurea. Sînt unii care îl lasă să se smiorcăie în poala lor, pentru că smiorcăitul e bun de slugă. În foarte multe cazuri, în politică, este împins la înaintare ca deschizător de drumuri într-o mică diversiune. Marile diversiuni nu sînt de nasul smiorcăitului. La alea este meşter mare nenea Stolo. De cîte ori iese un caft pe cinste în partid, smiorcăitul o ia serios pe cocoaşă. Este, cum s-ar spune, ciuca bătăilor. Ăsta e destinul lui, dar e şi pervers. Sînt situaţii în care, chiar dacă nu te atingi de el, indiferent de conjunctura politică, ţipă ca din gură de şarpe. În felul acesta, vrea să atragă atenţia opiniei publice asupra sa. Nenea poporule, bre, ăştia nu mă lasă să lucrez! Se întîmplă cîteodată ca nenea poporul, dezinformat şi înfuriat la culme, pentru că altele ar trebui să fie priorităţile, să intervină şi să-i ia apărarea. La nivelul de stat cel mai înalt cu putinţă, smiorcăitul uită că ulciorul nu merge de prea multe ori la fîntînă, pentru că apa potabilă a ajuns un lux pentru unii dintre noi. Ca efect direct al democraţiei de cumetrie, smiorcăitul a fost cooptat în Guvern. O să rîdeţi poate cu gura pînă la urechi, dar smiorcăitul are stofă de guvernant care se văicăreşte cu consecvenţă în toate privinţele. Băi, guvernantule, noi vrem soluţii, nu lumînări! Corul smiorcăiţilor răzbate cu uşurinţă pînă la noi. În definitiv, guvernanţii noştri nu ştiu decît să-şi şteargă vitejeşte nasul cu mîneca hainei şi să se plîngă, dînd vina pe sfinţi şi pe natură. Inclusiv pe natura din care provin ei! Avem parlamentari care, cît e ziulica de lungă, se jelesc cu ochii aţintiţi pe drobul de sare. Văleu, văleu, o să cadă drobul meu! Dacă le cade pe picioare, vor spor de periculozitate. Mai marii Puterii se smiorcăie la final de mandat. Mai vor o tură. Rentează să te smiorcăi pe banii statului!