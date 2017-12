Smochinele - medicament natural

Smochinele conţin fibre, potasiu, magneziu, mangan, calciu. Potasiul ţine sub control tensiunea arterială şi fibrele controlează nivelul greutăţii corpului. Calciul asigură densitatea necesară unui sistem osos sănătos. Unii cercetători americani spun că un consum regulat de cereale şi fibre, categorie în care intră şi smochinele, micşorează cu până la 50% riscul apariţiei cancerului la san la femei, în special după menopauză. Pe lângă fibre şi minerale, smochinele conţin şi vitaminele A, B şi C, vitamine care stimulează procesul de imunitate şi previn apariţia virozelor respiratorii în perioada de toamnă, iarnă. În plus, datorită vitaminei A, smochinele ajută la menţinerea unei vederi sănătoase. Persoanele care au probleme digestive pot consuma smochine datorită efectului lor laxativ. Pentru că sunt energizante, smochinele se recomandă sportivilor, persoanelor care depun efort fizic sau intelectual de durată, copiilor, convalescenţilor şi persoanelor în vârstă. Persoanele care sunt bolnave de diabet trebuie să ştie că, în stare proaspătă, smochinele au 15% zaharuri. Uscate, la soare sau industrial, procentul de zaharuri se triplează.