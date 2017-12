„Smokie”, în concert extraordinar cu „101 Viori”

Celebra trupă „Smokie” susţine, în această seară, la Sala Polivalentă din capitală, spectacolul „Christmas with Smokie & 101 Violins”. În cadrul acestui eveniment, trupa britanică „Smokie” va evolua, în premieră absolută, alături de orchestra „101 Viori”, dirijată de maestrul Marius Hristescu, oferind un show cu adevărat inedit.

În anul 1982, „Smokie” a concertat şi alături de orchestra Operei din Paris, însă respectiva formaţie era compusă din mai puţin de 60 de instrumentişti. În România, în cadrul evenimentului din această seară, „Smokie” va interpreta piese celebre, care au consacrat trupa, precum „Living Next Door to Alice”, „Don\'t Play Your Rock\'n\'Roll to Me”, „If You Think You Know How to Love Me” sau „I’ll Meet You At Midnight”.

Cea mai recentă realizare a trupei „Smokie” este albumul „Eclipse”, lansat în acest an, care conţine single-uri de succes din întreaga activitate muzicală a grupului, aranjate acustic. Trupa „Smokie” a trecut printr-o serie de transformări, de-a lungul timpului, lansîndu-se ca formaţie sub numele de „The Yen”, în 1965, apoi ca „The Sphynx” şi mai tîrziu, ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formaţii a rămas doar Terry Uttley (voce), ceilalţi fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) şi Mick McConnell (chitară). Numele de „Smokey” a fost dat formaţiei în anul 1974, iar denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cîntăreţ american Smokey Robinson, care a ameninţat trupa cu declanşarea unui proces în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folosindu-i numele deja consacrat.