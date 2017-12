Smokie, din nou în România

Legendara trupă britanică Smokie revine, în această primăvară, în România cu o surpriză de proporţii. După concertul de amploare susţinut în 2009, la Sala Polivalentă din Bucureşti, alături de Orchestra „101 Violins”, îndrăgiţii artişti se reîntorc pe 2 martie la Sala Palatului, de la ora 19.00, într-un concert senzaţional. Recitalul presupune o adevărată desfăşurare de forţe pentru organizatori, deoarece pe scena sălii de spectacol, alături de actuala componenţă Smokie, vor evolua aproximativ 50 de muzicieni de înaltă clasă artistică, membri ai Alexsander Philharmonic Orchestra. Biletele pentru concertul Smokie au fost puse în vânzare la Sala Palatului şi pe site-ul vreaubilet.ro, cu preţuri de 90, 120, 180 , 220 şi 250 de lei, în funcţie de categorie. „Living Next Door to Alice”, „Mexican Girl”, „I’ll Meet You at Midnight” sau „Oh, Carol” vor fi doar câteva dintre melodiile arhicunoscute ale trupei, care vor îmbrăca nuanţele unui sound original şi calitatea unei producţii scenice memorabile, 100% live. Pe lângă melodiile anilor ’70, adorate de iubitorii muzicii rock, la acest concert vor fi interpretate şi piese ce promovează cel mai recent material discografic, albumul „Take a Minute”, care se bucură de un mare succes în rândul fanilor din întreaga lume.