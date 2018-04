SMS 7577 - taxa de pod Fetești. Mai ieftină decât amenda!

In prezent, puteti achitiona peajul (tarif trecere pentru utilizarea podurilor intre Fetesti si Cernavoda) prin intermediul SMS daca detineti abonament sau cartela preplatita de la operatorii de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE si RCS&RDS.

Pasii pe care un utilizator trebuie sa-i urmeze sunt:

- se trimite la 7577 textul care contine numarul de inmatriculare si categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).

- se va primi un mesaj prin care se cere sa confirme achizitia (mesajul va contine informatii detaliate despre achizitie, inclusiv costul total).

- pentru confirmarea achizitiei, se trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul DA , ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore

- se va primi un mesaj de confirmare a achizitiei ce va contine seria peajului, categoria acestuia, numarul de inmatriculare pentru care a fost emis si data la care perioada de valabilitate expira.

Exemplu:

Daca vehiculul dvs. are numarul de inmatriculare B00AJV si este un vehicul tip transport marfa cu MTMA mai mare sau egal cu 12t, cu minimum 4 axe (inclusiv), si doriti in data de 27.12.2015 sa achitati un peaj, pasii sunt urmatorii:

- veti trimite la 7577 un SMS cu textul "B00AJV 4"

- veti primi un SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 4 (Marfa >=12t min.4axe) - 1 trecere, pt. B00AJV tarif 91 lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore."

- veti trimite la 7577 un SMS cu textul "DA" in maxim 3 ore de la primirea mesajului de la pasul 2

- veti primi un SMS cu textul "A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 4, pentru vehiculul B00AJV. Trecerea poate fi efectuata in 12 luni, pana la 26.12.2016 ora 23:59:59"

IMPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii peajului primiti un alt SMS cu textul “SMS de confirmare emitere peaj Fetesti nu a putut fi transmis. Peajul nu a fost emis.Trimite nr. inmatriculare urmat de cat. peaj coresp. tip vehicul.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar peajul nu este valabil.

Precizari suplimentare:

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;

Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;

In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare

Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevazut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte)

Utilizatorul nu poate considera peajul emis daca nu a primit mesajul de confirmare prevazut la pasul 4

Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul:

1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone

2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / microbuz

3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar

4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axe