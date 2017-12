SMURD Constanţa aniversează doi ani de activitate

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” a împlinit doi ani de activitate. „Fiecare zi înseamnă noi şi noi misiuni pentru acordarea îngrijrilor medicale: cazuri grave care necesită internare sau manevre de resuscitare. Ei sunt într-o continuă luptă contra cronometru, pentru a salva vieţi, o luptă în care niciun risc nu este prea mare. Echipajele SMURD participă zilnic la salvări periculoase. Gama intervenţiilor la care este solicitat SMURD include toate urgenţele care pot pune în pericol viaţa persoanelor: accidentele rutiere, exploziile, incendiile, accidentele de muncă sau casnice, stările de inconştienţă ce includ şi stopurile cardiorespiratorii, suspiciunile de infarct, insuficienţele respiratorii acute şi, nu în ultimul rând, accidentele colective“, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“. Bilanţul pe cei doi ani de activitate arată că paramedicii au avut aproape 11.000 de intervenţii, dintre care peste 300 descarcerări, 9.800 misiuni pentru asistenţă medicală, restul fiind alte misiuni. Conform reprezentanţilor ISU „Dobrogea”, în 2008, de la inaugurare şi până la sfârşitul anului, echipele de intervenţie au avut doar 715 solicitări. An de an, numărul misiunilor a crescut. În 2009, echipajele au intervenit la 4.900 solicitări, iar în cele opt luni ale acestui an, paramedicii au rezolvat peste 5.250 de cazuri. În cadrul SMURD lucrează 125 de subofiţeri ai ISU „Dobrogea”. Toţi au urmat cursurile de formare în acordarea primului ajutor calificat în efectuarea procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare la Centrul Regional de Formare din cadrul ISU „General Ieremia Grigorescu“ din judeţul Galaţi.