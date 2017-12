SMURD, la Constanţa

După trei tentative nereuşite, SMURD a devenit, de ieri, funcţional şi la Constanţa. Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David, şi ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, alături de alte oficialităţi, au participat la festivitatea de operaţionalizare a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD). Nicolăescu şi-a exprimat mulţumirea că şi la Constanţa va funcţiona un serviciu SMURD de calitate care nu se deosebeşte cu nimic de serviciile similare din alte ţări dezvoltate. “Este un serviciu în care, pe bună dreptate, cetăţenii au din ce în ce mai multă încredere”, a declarat demnitarul. Totodată, Nicolăescu a afirmat că un medic care crede cu adevărat în ceea ce face va dori să rămînă în acest serviciu, neezitînd să reamintească faptul că lefurile sînt mai mari şi că vor continua să crească.

Şase maşini de intervenţie

În componenţa SMURD Constanţa sînt şase maşini de intervenţie, dintre care cinci tip B (de prim ajutor) şi una de tip C (terapie intensivă şi resuscitare). Pentru început, sînt operaţionale două ambulanţe de tip B care vor staţiona în subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de la Mangalia şi Constanţa, pe care vor lucra cîte trei paramedici din cadrul ISU. Celelalte patru ambulanţe vor deveni operaţionale pînă la sfîrşitul acestui an, după finalizarea pregătirii personalului necesar. Ambulanţa de tip C, pentru terapie intensivă şi resuscitare, va staţiona la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pe maşină lucrînd doi paramedici de la ISU împreună cu o asistentă şi un medic de la UPU. Celelalte trei ambulanţe vor staţiona la detaşamentele de pompieri din Portul Constanţa şi de la Medgidia, precum şi la detaşamentul din Tuzla sau Hîrşova, în acest caz decizia urmînd a fi luată după analizarea solicitărilor cetăţenilor şi a timpului de răspuns la intervenţii. Conducerea Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică a declarat că Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Sănătăţii au alocat pentru fiecare ambulanţă complet echipată în jur de 75 - 80.000 de euro, urmînd ca, pînă cel tîrziu în primăvara anului viitor, SMURD Constanţa să poată interveni şi cu un elicopter.

SMURD, solicitat pentru toate urgenţele majore

Prezent la ceremonie, medicul Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a subliniat că SMURD este un serviciu complementar Serviciului de Ambulanţă, existînd o colaborare foarte bună între cele două servicii. Gama intervenţiilor la care este solicitat SMURD include toate urgenţele ce pun în pericol viaţa persoanelor: accidentele rutiere, exploziile, incendiile, accidentele de muncă sau casnice (căderea de la înălţime sau electrocutare), stările de inconştienţă ce includ şi stopurile cardiorespiratorii, suspiciunile de infarct, insuficienţele respiratorii acute şi, nu în ultimul rînd, accidentele colective. “Acordarea asistenţei de urgenţă este considerată o muncă de echipă unde fiecare membru al echipajului de intervenţie, inclusiv pompierul, are un rol important şi bine definit”, a declarat, inspectorul şef al ISU Dobrogea, col. dr. Neculai Coman. La rîndul său, Cristian David a evidenţiat că proiectul iniţiat de medicul Raed Arafat la Tg. Mureş a devenit “o etichetă a unui serviciu de salvare a vieţii omeneşti”. SMURD Constanţa este cea de a douăsprezecea unitate de acest gen din ţară, astfel de servicii funcţionînd deja în judeţele Arad, Bihor, Cluj, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Prahova, Timiş şi în municipiul Bucureşti. Potrivit lui Raed Arafat, începînd de săptămîna viitoare va deveni operaţional şi SMURD Braşov.