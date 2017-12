Snoop Dogg a fost reţinut de vameşii norvegieni

Rapperul american Snoop Dogg a avut din nou probleme pe un aeroport în afara teritoriului american. De această dată, cântăreţul a fost reţinut de angajaţii serviciului norvegian de control al frontierei, pentru că avea prea mulţi bani asupra lui. Rapperul american urma să participe la o întâlnire cu fanii săi, organizată într-un magazin din reţeaua Adidas, înainte de spectacolul pe care trebuia să îl susţină la Spektrum Arena din Oslo. Însă muzicianul american, al cărui nume real este Calvin Broadus Jr., nu a putut să intre în Norvegia, deoarece angajaţii de la controlul de frontieră l-au oprit pentru că avea prea mulţi bani-gheaţă asupra sa. În cele din urmă, după o aşteptare de două ore, rapperului i s-a permis să intre în Norvegia. Snoop Dogg şi-a exprimat frustrarea în postări pe contul său de Twitter. Totodată, rapperul şi-a cerut scuze celor 600 de fani care l-au aşteptat la Oslo pentru sesiunea de autografe. Nu este foarte clar de ce vedeta călătorea cu o sumă atât de mare, de cel puţin patru zerouri.

Rapperul Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum ”Tha Doggfather” şi ”Malice N Wonderland”, şi-a început cariera de rapper la începutul anilor \'90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului ”Starsky şi Hutch” din 2004. Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut aproape 20 de milioane de albume în SUA. Printre hiturile sale se numără ”Who Am I (What\'s My Name)?”, ”Gin and Juice”, ”Groupie Luv”, ”From tha Chuuuch to da Palace”, ”Beautiful”, ”Drop It Like It\'s Hot”, ”That\'s That Shit”. Cel mai recent album a fost lansat anul acesta, fiind ”Doggumentary”.