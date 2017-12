Snoop Dogg, subiect de reality show

Viaţa profesională şi personală a lui Snoop Dogg va deveni subiectul unui reality show la postul de televiziune american E! Entertainment. Serialul, care este programat să aibă premiera spre sfîrşitul anului 2007, îl va urmări pe Snoop Dogg, pe numele său adevărat Cordozar Calvin Broadus Jr. şi pe familia sa în activităţile zilnice. Rapperul de 35 de ani are trei copii, doi băieţi şi fată, se implică în problemele comunităţii şi antrenează o echipă de fotbal american de copii. Pe lîngă familie şi muzică, Snoop Dogg este şi producător executiv pentru canalul de hip-hop al XM Satellite Radio şi prezintă show-ul “Welcome to da Chuuch with Big Snoop Dogg”.

Snoop Dogg s-a născut în Long Beach, California, în 1971, iar numele de scenă vine de la o poreclă din copilărie, pe care o primise pentru că ar fi semănat cu personajul de benzi desenate Snoopy. Rapperul a vîndut pînă în prezent peste 17 milioane de albume. Ultimul său proiect solo, “Tha Blue Carpet Treatment”, lansat în luna noiembrie a anului trecut, a ajuns pe locul al cincilea în topul Billboard 200. Al nouălea album de studio al lui Snoop, intitulat “Ego Trippin'”, va fi lansat la sfîrşitul acestui an sau începutul lui 2008. În ultima perioadă a avut însă probleme cu legea. În aprilie, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare şi la 800 de ore de muncă în folosul comunităţii, în urma unor acuzaţii de deţinere ilegală de armă şi trafic de droguri.