Rapperul american Snoop Dogg va cânta la nunta lui Kate Moss, care va avea loc în Oxfordshire în sud-estul Angliei, pe 2 iunie, când fostul top model îi va spune Da rockerului Jamie Hince. Se pare că fostul supermodel, acum în vârstă de 37 de ani, l-a invitat pe Snoop Dogg la nunta sa, pentru a da un plus atmosferei. Potrivit unor surse apropiate vedetei, aceasta l-ar fi văzut pe Snoop Dogg la mai multe festivaluri de muzică şi ar dori ca acesta să fie prezent şi la nunta sa. Fotomodelul este hotărât să facă din nunta sa o petrecere memorabilă şi, pe lista celor invitaţi să cânte, s-ar mai afla şi Rolling Stones, Led Zeppelin, Kanye West şi membrii trupei The Clash.

Kate Moss s-a logodit cu iubitul ei, muzicianul Jamie Hince, la începutul lunii februarie. Chitaristul Jamie Hince, în vârstă de 42 de ani, face parte din trupa indie rock The Kills, care a lansat până în prezent trei albume, „Keep On Your Mean Side”, „No Wow” şi „Midnight Boom”, foarte apreciate de critică. Clebrul model a avut o relaţie cu Jefferson Hack, patronul unei reviste, cu care o fiică în vârstă de opt ani, pe nume Lila Grace. În anii \'90, a avut o relaţie şi cu actorul american Johnny Depp.