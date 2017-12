Snopită în bătaie şi torturată de soţ

O femeie în vârstă de 41 de ani, din localitatea constănţeană Casicea, trăieşte un adevărat coşmar de mai bine de un an, din cauza scandalurilor conjugale repetate pe care trebuie să le îndure. Cel mai recent episod de acest gen s-a petrecut marţi seară, atunci când Mihaela Cotoc a fost snopită în bătaie de soţul ei şi a fugit de acasă pentru a scăpa cu viaţă din mâinile acestuia. “Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, pentru că era calm. Eu venisem în casă după ce udasem varza şi eram în bucătărie. La un moment dat, m-a strigat. Când m-am apropiat de el, fără să scoată niciun cuvânt, mi-a dat mai mulţi pumni în faţă şi m-a doborât la podea, după care a început să mă izbească în cap cu picioarele. Am reuşit să mă ridic şi să ies în curte, dar el a venit după mine şi m-a trântit iar, lovindu-mă cu capul de o bordură. Apoi a pus mâna pe o funie care era pe jos şi a început să ţipe că mă spânzură. M-am zbătut şi am reuşit, într-un final, să scap din mâinile lui. Am ieşit pe uliţă şi el nu m-a mai urmărit. Era beat!”, a povestit încă îngrozită Mihaela Cotoc. Aceasta a cerut ajutorul poliţiştilor, care l-au ridicat pe Mircea Cotoc de la domiciliu şi l-au escortat la unitatea de poliţie pentru audieri. Bărbatul a fost transportat ulterior la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare.

A ÎNCERCAT SĂ O ELECTROCUTEZE Coşmarul Mihaelei Cotoc durează de mai bine de un an. Femeia spune că soţul ei a încercat să o electrocuteze în mai multe rânduri şi că acesta o ameninţă în permanenţă cu moartea. “Anul trecut lucra în curte, lângă un butoi plin cu apă. Nu mi-am dat seama ce face acolo, până în momentul în care m-a chemat. Mi-am dat seama din tonul lui că ceva e în neregulă şi am refuzat să mă apropii, dar el a venit după mine, m-a lovit şi m-a tras cu forţa lângă butoiul în care am văzut că băgase două fire electrice sub tensiune. A vrut să mă arunce în apă ca să mă electrocutez. Îmi amintesc şi acum că urla la mine că îmi ia viaţa şi că nimeni nu va şti! M-am speriat atât de tare încât nu ştiu efectiv cum am reuşit să scap. Cred că l-am muşcat de mână şi am fugit pentru că altfel acolo muream”, îşi aminteşte, încă în stare de şoc, femeia. Aceasta spune că a ajuns la capătul răbdării. “Eu nu dorm acasă cu săptămânile. Fug la sora mea, sau la vecinii care mă găzduiesc, stau printre străini din cauza bătăilor pe care le iau de la el. Nu cred că mai rezist şi tot ce vreau este ca acest calvar să se oprească! Am un băiat de 13 ani pe care nu pot să-l cresc în linişte, care trebuie să vadă toate aceste lucruri”, spune plângând femeia. Aceasta va fi adusă azi la Serviciul de Medicină Legală Constanţa. În funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale, poliţiştii vor face încadrarea juridică a faptei.