Snowden susține că și-ar dori azil în Brazilia

Fostul consultant al Agenției de Securitate Națională (NSA), în prezent refugiat în Rusia, susține că a trimis o cerere oficială de azil în Brazilia, într-un interviu acordat postului de televiziune brazilian Globo, ce a fost difuzat duminică seara. "Dreptul meu de azil aici (în Rusia) expiră la începutul lunii august. Dacă Brazilia îmi oferă (azil), aș fi fericit să accept, mi-ar plăcea să trăiesc în Brazilia", a declarat Edward Snowden, aflat la originea unor dezvăluiri cu privire la amploarea supravegherii electronice americane pe mapamond. Snowden, inculpat în țara sa de origine pentru spionaj și furt de documente secrete, și-a exprimat deja intenția de a se refugia în Brazilia, într-o scrisoare deschisă adresată brazilienilor. "Când am fost blocat pe aeroportul din Moscova (după revocarea pașaportului meu american acum zece luni) am trimis o cerere de azil mai multor țări, între care și Brazilia. O cerere oficială", a precizat el. Ministerul brazilian al Afacerilor Externe nu a considerat că această cerere a fost făcută într-o formă corespunzătoare, a menționat fostul consultant al NSA. Fostul consultant american a adăugat că atunci când i-a fost revocat pașaportul american, el se îndrepta spre Ecuador. "Nu am ales să merg în Rusia, eram în drum spre America Latină, spre Ecuador, dar pașaportul meu a fost suspendat și nu mi-am putut continua călătoria", a mai spus el, respingând astfel acuzațiile Washingtonului că ar fi fost spion rus.