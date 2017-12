Soarta Natashei Richardson a fost decisă în trei ore

Noi informaţii despre accidentul de schi şi circumstanţele nefaste care au dus la moartea actriţei britanice ies la iveală. O instructoare de schi a încercat în zadar să îi salveze viaţa Natashei Richardson. Aceasta a implorat-o pe actriţă să se ducă imediat la spital, sfat pe care aceasta nu l-a urmat, decizie ce avea să o coste viaţa. Danush Rudolph, instructoare profesionistă de schi, ceea ce presupune şi cunoştinţe de acordare de prim ajutor, se afla luni după-amiază pe pista din staţiunea de lux Mont Tremblant cînd i s-a solicitat ajutorul. A fost chemată pentru că un schior începător căzuse destul de urît în timp ce lua lecţii pe pista începătorilor. Danush Rudoplh a venit pentru a acorda primul ajutor actriţei. Aceasta nu suferise nicio leziune vizibilă, vînătaie sau julitură, ceea ce a determinat-o pe actriţă să refuze ajutorul echipajului de paramedici veniţi în 20 de minute de la chemarea instructorului de schi care îi dea lecţii Natashei Richardson. Procedura standard este ca orice lovitură mai serioasă înregistrată pe pista de schi suferită de schior la cap sau gît să fie examinată minuţios la spital, tocmai pentru că aceste zone foarte sensibile sînt de obicei neprotejate.

Dacă Natasha Richardson accepta sfatul instructoarei de schi şi ale paramedicilor care doreau să o conducă la spital, poate că viaţa ei nu s-ar fi curmat atît de timpuriu. În schimb, actriţa a preferat să se întoarcă la hotel. Poliţia canadiană care a efectuat o anchetă de rutină în acest caz a descoperit că abia după două ore de la căzătura pe pista de schi, Natasha Richardson a acceptat în sfîrşit să fie dusă la spital. Era dezorientată, confuză şi voma, ceea ce a confirmat, din păcate, cel mai nefast scenariu, suferise un traumatism cranian. Danush Rudolph este instructor profesionist de schi de 14 ani, în plus a crescut în munţii Quebec şi avea experinţa că orice căzătură trebuie tratată cu seriozitate. Dacă ajungea la spitalul local la 30 de minute de la accident, i s-ar fi făcut o scanare completă care mai dura 30 de minute şi ar fi fost transportată de urgenţă la Spitalul Sacre Coeur de la Montreal şi intervenţia chirurgicală pentru oprirea hemoragiei i-ar fi asigurat supravieţuirea. La peste două ore de la accident, timp la care s-a adăugat o oră drumul pînă la Montreal, echipa de neurochirurgi a Spitalului Sacre Coeur, condusă de Ronald Denis, nu a mai putut să îi salveze viaţa şi actriţa a intrat în moarte cerebrală. În dimineaţa zilei de marţi, deşi inima vedetei continua să bată, creierul său nu mai înregistra activitate cerebrală sub presiunea unui hematom epidural format după fisurarea craniului. Liam Neeson, ajuns la Montreal luni seară, şi-a vegheat cu devotament soţia şi deşi nu mai era nicio speranţă a decis să o aducă la New York, la Spitalul Lennox Hill din Manhattan, pentru o ultimă încercare disperată. Natasha Richardson a murit însă la scurt timp după ce a fost deconectată de la aparatele care o ţineau în viaţă. Autopsia a confirmat că decesul a fost provocat de un traumatism cranian, iar moartea sa a fost catalogată drept un accident.

În ziua fatidică s-a înregistrat o temperatură neobişnuit de mare, opt grad Celsius, ceea ce a făcut ca zăpada să fie mai moale şi mai alunecoasă pentru schiori, iar combinaţia cu porţiuni mai dure de gheaţă făcea schiatul şi mai dificil. Ironia soţii este că ultimul său film a fost ecranizarea morţii unui schior celebru, George Mallory, care şi-a găsit sfîrşitul pe Muntele Everest în anul 1924. Natasha Richardson şi-a împrumutat vocea soţiei celebrului aventurier, Ruth, în timp ce documentarul „The Wildest Dream” era narat de Liam Neeson. În prima morţii sale tragice, interpretarea Natashei Richardson este cutremurătoare.