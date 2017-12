Soarta teatrelor constănţene, încă incertă

Consiliul Judeţean Constanţa a primit, ieri, o adresă de la Instituţia Prefectului Constanţa, prin care Ministerul Administraţiei şi Internelor informează că instituţiile de spectacole înfiinţate prin decizii ale Consiliului de Miniştri sau decrete regale, nu prin decizii ale autorităţilor locale, nu intră sub incidenţa OUG nr. 63/2010. Adresa nu are decât valoare informativă, neavând valoarea unui act normativ. Adresa a fost trimisă după ce ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), Kelemen Hunor, declarase, miercuri, că 37 de instituţii de spectacole înfiinţate prin hotărâri succesive ale consiliului de miniştri, prin decret regal, deci de guvernul central, nu vor intra sub incidenţa Ordonanţei 63. Joi, MCPN a dat publicităţii o listă cu cele 37 de instituţii de spectacole, listă pe care figurează şi Teatrul de Stat Constanţa şi Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.