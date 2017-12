„Șobolanul rege“, o piesă pentru Avignon, în premieră națională la Constanța

Teatrul de Stat Constanța (TSC) invită pe publicul sâmbătă și duminică, de la ora 19.00, la un spectacol nou-nouț, o premieră națională, „Șobolanul rege”, pus în scenă de regizorul Radu Dinulescu. Spectacolul are la bază piesa „Memoria cârpelor de șters pe jos”, de Matei Vișniec, regizorul, cu acceptul dramaturgului român stabilit în Franța, optând pentru acest titlu scurt, dar cu impact, care va intra, din această săptămână, în repertoriul TSC. Spectacolul este creat special pentru prestigiosul Festival Internațional de Teatru de la Avignon, care în acest an se va desfășura între 2 și 30 iulie, motiv pentru care „Șobolanul rege” are două versiuni, una în limba română și una în franceză.

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii: Iulian Enache, Remus Archip, Mihai Sorin Vasilescu, Maria Lupu, Marian Adochiţei, Adrian Dumitrescu, Mirela Pană, Georgiana Mazilescu, Andrei Cantaragiu și Ana Maria Ştefan. Scenografia spectacolului este creată de Sanda Mitache, muzica îi aparține lui Mihnea Brumariu, iar de montajul video s-a ocupat Alexandru Bibere.

REGIZORUL ROMÂN CU CELE MAI MULTE PARTICIPĂRI LA FESTIVALUL DE LA AVIGNON Radu Dinulescu, regizorul român cu cele mai multe participări la Festivalul de la Avignon, a mai montat pentru teatrul constănțean o piesă de Vișniec, „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, cu titlul original „Sortez de l'armoire, Monsieur Cioran!”. Spectacolul, o co-producție a Teatrului de Stat Constanța și a Compagnie du Grand Desherbage, Region Centre-Franța, cu actorul Denis Wetterwald în rolul principal, fusese creat special pentru a participa la secțiunea Off a Festivalului de la Avignon. Pe scena constănțeană, premiera a avut loc în 2007, spectacolul fiind jucat cu un deosebit succes pe scena de la Avignon, în vara anului 2008.

Matei Vișniec este unul dintre cei mai jucați dramaturgi la Festivalul de la Avignon, fiind considerat un rege al secțiunii Off, alături de Eric-Emmanuel Schmitt și Jean-Claude Grumberg. În octombrie 2014, el a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”.

