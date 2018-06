ŞOC! Cel mai dur avertisment al cercetătorilor în Antarctica! Urmează Apocalipsa!

Cercetătorii atrag din nou atenţia, în termeni duri, asupra fenomenului accelerat de topire a gheţii în Antarctica. Potrivit studiului publicat miercuri de o echipă internaţională de oameni de ştiinţă, şi citat de AFP şi DPA, Antarctica a pierdut circa trei miliarde de tone de gheaţă din anul 1992 până în prezent, suficient pentru creşterea nivelului oceanelor cu aproape opt milimetri, iar această tendinţă s-a accelerat dramatic în cursul ultimilor cinci ani. Până în 2012, continentul alb situat la Polul Sud a pierdut anual aproximativ 76 miliarde de tone de gheaţă, contribuind cu circa 0,2 milimetri pe an la creşterea nivelului apelor, potrivit calculelor a 84 de oameni de ştiinţă de la 44 de organizaţii internaţionale care au participat la acest studiu de referinţă publicat în jurnalul Nature. De la acea dată, cifra a crescut la 219 miliarde de tone pe an (0,6 milimetri anual în plus la nivelul apelor). Cu alte cuvinte, timp de cinci ani gheaţa s-a topit într-un ritm de aproape trei ori mai mare decât înainte, noteazătimpul.md. Cantitatea de gheaţă topită a contribuit la creşterea nivelului oceanelor cu 7,6 milimetri începând din 1992, două cincimi din aceasta (aproximativ 3 milimetri) fiind rezultatul topirii din 2012 până în prezent, se arată în studiul citat.

Această descoperire ar trebui să tragă un puternic semnal de alarmă asupra încălzirii globale şi să împrăştie – acolo unde mai sunt – ultimele îndoieli legate de un atare fenomen care afectează întreaga planetă şi, în primul rând şi foarte direct, pe sutele de milioane de oameni care trăiesc în zonele costiere joase, subliniază autorii studiului.