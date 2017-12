ȘOC! România nu se mai poate face de râs la Eurovision!

Dramă, dramăăă... ăăăă... uuuuuuu... yeeeee (în La minor, nota în care preferă să cânte piese vesele industria muzicală autohtonă - sarcasm, urmat de dublu sarcasm - n.r.). România nu mai are dreptul să piardă în mod penibil, jenant, „patetic“ și redundant la Eurovision 2016! Dar nici să câștige, să fim bine înțeleși. În fapt, țara noastră nu mai are dreptul să participe la Eurovision 2016. Dar nu fiți triști! Televiziunea Română (TVR) doar ce-a economist zece (16!?!) milioane de franci elvețieni. Atât de mari erau datoriile TVR către Eurovison (taxe de participare, neachitate de ceva vreme, dacă vă vine sau nu să credeți). Și cum vorbim despre televiziunea PUBLICĂ, cea în conturile căreia virăm taxa radio & TV, banii ăștia ar fi venit de la noi. Într-un fel, e bine că n-a plătit. Vă dați seama că am fi vorbit acum despre cea mai scumpă umilință națională din istorie, live și în direct. Am întâlnit și români supărați din această cauză, unul dintre ei fiind Ovidiu Anton. Cum, nu știți cine este respectivul? OAU! Este chiar artistul, scuze, „artistul“ care ar fi trebuit să ne reprezinte la concursul Eurovision din acest an, cu piesa sugestiv intitulată „Moment of Silence“. El s-a exprimat pe Facebook, așa cum se cade, demonstrând că nu are nici cea mai vagă idee despre lumea în care trăiește - „Eu rămân acelaşi, acelaşi artist sincer, acelaşi luptător care a câştigat prin votul juriului şi al publicului. Dar, cu toate astea, paradoxal, trebuie să mă declar învins. De cine? De ce? Corect?!?“. De sistem, boss, de sistem. El te-a învins. Și mai bine așa, pe blat, decât în direct pe scena din Stockholm și pe banii noștri, ai tuturor celor care înțelegem că Eurovisionul este o mare frecție. O notă - TVR nu va putea transmite nici campionatul de fotbal EURO 2016 și nici Olimpiada de Vară de la Rio, din cauza datoriilor. Asta-i, de fapt și de drept, vestea proastă. La final, iată poziția Guvernului - „Nu am găsit soluția tehnică și legală prin care să putem achita datoriile TVR fără să încălcăm legea concurenței. Ar fi inechitabil să fim acuzați de ceva, în condițiile în care datoriile în cauză zac de ani de zile prin diverse sertare“.

