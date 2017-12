ȘOCANT: Bărbat împușcat în primăria comunei Saraiu, din județul Constanța

00:30:51 / 14 Aprilie 2017

Jigodii

Politistul despre care se spune ca l-a impuscat pe scandalagiu se numeste Draghici Gheorghe si stiam ca e in functie la Ghindaresti. Ce cauta la Saraiu? Am inteles ca ar fi petrecut un pic pe acolo. Dl. criminalist care poza pe acolo in haine de pescar nu a vazut ca acest Draghici, filmat fiind fara sa stie de altcineva, tocmai impingea cu piciorul un cartus gol ce a fost tras chiar de el, din mijlocul soselei. Vi se pare normal ? Ce avea de ascuns? Filmarea exista pe undeva...