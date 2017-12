SOCAR, interesată să construiască depozite de gaze în România

Compania petrolieră azeră SOCAR este interesată de colaborarea cu mai multe companii româneşti de profil în vederea construirii unor depozite de gaze în România, depozitării unor cantităţi de ţiţei la Oil Terminal şi participării într-un joint - venture alături de companiile româneşti în domeniul petrochimiei. Reprezentanţi ai Ministerului Economiei (ME) şi ai companiilor din portofoliu s-au întîlnit cu o delegaţie a companiei petroliere de stat din Azerbaidjan, SOCAR. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, la întîlnire au fost abordate subiecte de interes comun ce vor fi incluse şi în Agenda de convorbiri a preşedinţilor României şi Azerbaidjanului în perioada următoare. SOCAR şi-a exprimat disponibilitatea de a furniza, după construirea gazoductului şi stabilirea condiţiilor de colaborare, o parte din cantitatea necesară de gaze. De asemenea, compania azeră vrea să colaboreze cu Romgaz pentru construirea unor depozite de gaze naturale în Azerbaidjan şi România. Totodată, reprezentanţii SOCAR au manifestat un interes major de a participa la realizarea proiectului Oleoductul PEOP, Constanţa-Trieste, atît ca furnizor de ţiţei, cît şi ca investitor pe teritoriul României. \"Interesul SOCAR constă în a participa la proiecte în domeniul ecologizării perimetrelor de exploatare petrolieră. Ministerul Economiei, prin Conpet, care are experienţa şi expertiza pe proiecte europene, este în măsură să participe împreuna cu SOCAR la astfel de proiecte\", se menţionează în comunicatul ME.