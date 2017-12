Socep a renunţat la concedierea a peste 140 de salariaţi

Chiar dacă în ultimele săptămîni conducerea \"Socep\" a fost la un pas de a renunţa la nu mai puţin de 260 din cei 600 de salariaţi, operatorul portuar şi-a schimbat planurile de disponibilizare. Potrivit preşedintelui Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, în urma întîlnirilor cu administraţia şi sindicaliştii din societate, s-a hotărît renunţarea la doar 119 salariaţi. \"Am discutat deschis şi am reuşit să reducem această cifră a disponibilizărilor cu 141 de angajaţi. Pe lista concedierilor mai sînt 119 salariaţi care îşi vor înceta activitatea la Socep pînă pe 15 iunie. Totodată, am reuşit să rezolvăm problema modificării unilaterale a programului de lucru de către administraţie. La începutul lunii aprilie, administraţia a hotărît să modifice programul de lucru de la 12 cu 24, la 12 cu 24 şi 24 cu 48. Asta însemna că aceştia ar fi trebuit să lucreze ilegal sîmbăta şi duminica, însă acum oamenii vor fi plătiţi dacă vor presta ore suplimentare\", a declarat Costel. Liderul sindical susţine că au fost purtate discuţii şi pentru rezolvarea situaţiei salariaţilor Constanţa South Container Terminal, care nu şi-au mai primit primele de Paşte stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă. \"Chiar dacă angajaţii ar fi trebuit să primească o sumă de 1.200 de lei de sărbători, aceştia au încasat cîte 250 de lei. Oamenii au fost nemulţumiţi de acest lucru, dar administraţia a motivat reducerea plăţilor prin scăderea traficului cu 80%. În urma discuţiilor, conducerea societăţii a acceptat să reia plata sumelor cuvenite salariaţilor, însă doar după revenirea la normal a activităţii\", a mai afirmat Petre Costel.