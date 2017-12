Social democrații stau ca pe ace. Plumb îi liniștește

18:17:12 / 28 Iunie 2015

DOVADA că Ponta e FUGIT, nu OPERAT! Cine MINTE un ÎNTREG POPOR crezându-l IMBECIL? comisarul.ro • astăzi, 17:38 Minciuna cu rămasul lui Ponta-netransportabilul în Turcia începe să devină nu numai gogonată ci și sfidătoare pentru un întreg popor. Toți tac și ne fac să înghițim acest puroi incredibil. Dacă oricine înțelegea faptul că la o zi, hai trei cu maximă generozitate, un operat la picior este netransportabil cu avionul, rămânerea lui în Turcia și după acest interval devine, simplu, fugă. Și toți tac. Începând cu televiziunile și terminând cu autoritățile și somitățile medicale ale acestei țări. Chiar așa de sclavi au ajuns toți? Fraților, în era când cosmonauții își fac selfiuri în spațiu în direct, noi nu putem să aducem un penal cu avionul din Turcia? Știrea de mai jos confirmă din plin acest lucru trist. Eroul galez care a fost impuscat de trei ori pentru ca si-a protejat de gloante logodnica in atacul terorist din Tunisia s-a intors acasa. Mama unui barbat impuscat de trei ori in timp ce incerca sa-si salveze logodnica de teroristul inarmat a declarat ca este usurata ca fiul ei a ajuns pe taram britanic, scrie The Guardian. Mathew James din Trehafod, sudul Tarii Galilor, a fost impuscat in sold, piept si pelvis vineri in timp ce se facuse pavaza in fata gloantelor pentru Saera Wilson pe plaja din statiunea tunisiana Sousse unde au fost ucise 38 de persoane. Mama lui Mathew a spus prietenilor ei de pe Facebook si ca fiul ei a tinut si mana unui muribund de pe plaja, ce fusese si el impuscat. In acest timp, donatiile in onoarea lui Mathew James, instalator pentru retelele de gaze, continua sa se adune si s-au strans peste 10.000 de lire. Ian Spedding, cel care organizeaza donatiile, a declarat ca nu cunoaste personal cuplul galez, dar si-a dat seama ca Mathew nu va putea sa lucreze pentru o vreme. Companiile britanice de turism evacuau sambata mii de turisti straini, la o zi dupa ce un atacator a impuscat 38 de persoane ce stateau la plaja, un ataca revendicat de Statul Islamic.