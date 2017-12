Social democrații declanșează „jihadul politic“. Adversarii PSD, amenințați!

12:32:34 / 28 August 2017

NUMAI ALIENATI MINTALI...

.. Spălați pe creier de regimul mafiot PNL (PDL)..mai cred in "statul de drept" cel creat de Băsescu și Macovei... Discursul lui Liviu e că cel al unui LIBERAL autentic cum mă așteptam să fie Ludovic Orban cel care culmea a avut de suferit din cauza acelui "sistem" pe care acum .. Incredibil ii apară.. Tara asta vreți sau nu voi Basisti împuțiți are creștere economică care ar vede in sfârșit în nivelul de trai.Majoritatea românilor au VOTAT acest program ambițios al PSD de scoatere a țării din coșmarul basist care durează încă de 15 ani.E greu de luptat cum a zis Liviu cu acest sistem care nu VREA SĂ-ȘI PIARDA PRIVILEGIILE ..Avem cel mai bun ministrul al justiției din istorie Tudorel Toader ..