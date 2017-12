Social democrații pregătesc ofensiva pentru #rezist! Pesediștii ies în stradă!

21:00:26 / 03 Decembrie 2017

Punem pariu ?

Astia de la PSD chiar s-au damblagit de tot . Miting pentru ce ? A , pentru sustinerea penalilor , in frunte cu Dragnea ? Pai , bai rapciugosilor , bubosilor , puchinosilor , ogarjitilor , parazitilor , gainarilor , cei de la Bruxelles l-au gasit pe ratatul asta al vostru , care a furat din teritoriul Romaniei , ca a furat si din banii europeni ! Sa fie iertat ? Sa fie lasat sa conduca tara catre dezastru , ca asta au facut in permanenta latraii PSD-ALDE de cand se afla la guvernare ... ALDE este un partid suta la suta din maidanezi politici ,corupti , mincinosi si obtuzi , iar PSD-ul , chiar daca mai are cativa responsabili cu mintea acasa , nu se afla la conducere . La conducere se afla mafia din judetele inapoiate , feude personale ale unor nemernici si nenorociti pusi pe furat precum Dragnea , Codrin Stefanescu si alte hahalere leproase care nu mai sunt in siguranta daca ies in fata oamenilor din strada , sau in fata justitiei , ca numai la bulau vor ajunge ... Cacaciosi !