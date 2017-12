Societatea de Radiocomunicaţii, susceptibilă de monopol

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC) a adoptat primele reglementări în domeniul serviciilor de transmisie în format analogic prin sistemele radioelectrice, urmînd ca Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii (SNR), susceptibilă de monopol, să îi fie impuse reguli care să elimine problemele concurenţiale. “În urma finalizarii procesului de consultare, am adoptat primele reglementări pe piaţa de broadcasting, am desemnat SNR ca fiind operator cu putere semnificativă şi îi impunem obligaţii care vor duce la eliminarea problemelor concurenţiale pe care le-am identificat pe această piaţă”, a declarat preşedintele ANC, Liviu Nistoran. În urma analizei de piaţă, ANC a constatat că există indicii cu privire la probleme concurenţiale legate, în principal, de poziţia de monopol deţinută de SNR pe piaţa transmisiei programelor de televiziune şi radiodifuziune ale Societăţilor Române de Televiziune şi de Radiodifuziune. Astfel, autoritatea va impune SNR obligaţia de control şi de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri. “În acest scop, ANC va consulta şi va adopta un regulament privind dezvoltarea unui model de calculaţie a costurilor, urmînd că, în termen de cel mult un an de la adoptare, SNR să dezvolte şi să implementeze acest model. Pînă la data implementării modelului de calculaţie, SNR va avea dreptul de a majora tarifele pentru serviciile reglementate o singură dată şi numai cu acordul prealabil al autorităţii”, a mai declarat el. Decizia privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune a fost transmisă către Monitorul Oficial şi va intra în vigoare la data publicării. După intrarea în vigoare a deciziei, ANC va comunica SNR decizia de desemnare ca operator cu putere semnificativă pe această piaţă şi obligaţiile care i se impun.