Societăţile cu capital de stat reduc salariile

Reprezentanţii companiilor şi societăţilor de stat nu exclud posibilitatea ca măsura reducerii fondului de salarii cu 25% să fie aplicată şi în cazul lor. O parte dintre aceştia au afirmat că nu au primit nicio informaţie legată de modul în care ar putea fi aplicată o eventuală reducere salarială. „Nu ştiu ce se va întâmpla, nu am auzit de nicio decizie în privinţa companiilor naţionale. Dacă va exista vreun act normativ privind reducerea salariilor, atunci o să ne supunem lui. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) se află în subordinea Ministerului Transporturilor, iar Ministerul Transporturilor este sub incidenţa Guvernului. Depinde, deci, de ce se întâmplă acolo dacă această măsură ne va afecta şi pe noi”, a declarat Dorina Tiron, director general CNADNR. La rândul său, directorul SN Transgaz, Ioan Rusu, a declarat că, deocamdată, nu a luat nicio decizie în privinţa societăţilor naţionale. Informaţii despre punerea în aplicare a măsurii de reducere cu 25% a fondului de salarii nu au fost transmise nici către Metrorex. „Nu am primit nicio informaţie referitoare la reducerea salariilor şi nu ştiu cum se poate, mai ales că suntem societate comercială de stat. Totul depinde de decizia care se va lua la nivelul Guvernului, dacă se vor reduce sau nu salariile şi la societăţile de stat. Dar, acum nu pot să vă spun nimic sigur”, a spus Gheorghe Udriste, director general al Metrorex. Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Tudor Şerban, a declarat că încă nu s-a luat nico decizie privind companiile de stat. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a precizat că la companiile de stat nu se va schimba nimic din punct de vedere salarial: „Discutăm de sectorul bugetar, nu de sectorul de stat. Sectorul bugetar însemna sănătate, învăţământ, justiţie, apărare”.