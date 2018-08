Socoteala din plen nu se potrivește cu cea din... offshore

Autorităţile române nu ar trebui să se axeze doar pe fiscalitate în privinţa legii offshore, ci ar fi nevoie şi de o corelare cu strategia energetică şi industrială a ţării, spune preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Sorin Dimitriu - „Exploatarea ar trebui să fie raţională, şi nu una bazată pe o filosofie strict fiscală. România nu are suficiente resurse încât să devină un mare jucător - nici în piaţa petrolului, nici în cea a gazului. Volumul resurselor din Marea Neagră, aşa cum este el apreciat de oficialităţi, s-ar ridica la 200 miliarde metri cubi. Sub rezerva descoperirii de noi resurse între timp, România va rămâne, la capătul a două decenii şi jumătate, fără gazele naturale din zăcămintele offshore“. Aceasta ar însemna că România va deveni din nou dependentă de importuri. În sine, faptul nu ar fi dramatic, dacă veniturile produse în timpul acestei ferestre de oportunitate ar fi folosite raţional, acoperind nevoi pe care bugetul nu le poate acomoda decât într-o perioadă foarte lungă (infrastructură rutieră și feroviară, sistem medicală etc). Reamintim că la 10 iulie, Camera Deputaţilor a adoptat Legea offshore, care stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a zăcămintelor de petrol.