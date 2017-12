Joi, aproximativ la miezul nopții, vom afla prima semifinalistă a Campionatului European de fotbal din Franța, care se va alege între Polonia și Portugalia. Primul sfert de finală va debuta la ora 22.00, urmând să fie transmis în direct de Pro TV și Dolce Sport 1.

„Șocul titanilor la Marseille” a titrat presa din sudul Franței înaintea partidei, referindu-se la valoarea incontestabilă a celor doi căpitani de echipă, Robert Lewandowski și Cristiano Ronaldo. Antrenorii celor două formații sunt optimiști înaintea meciului de pe Stade Vélodrome din Marseille, fiind conștienți de șansa extraordinară pe care o au: se află pe o jumătate de tablou fără favorite și pot ajunge nesperat în finala EURO 2016!

„Să fim în sferturi nu este o surpriză pentru noi, știam că ne vom califica. Jucăm din ce în ce mai bine și ne așteptam la această performanță. Chiar și în apărare se poate vedea că ne îndeplinim sarcinile. Am crezut mereu în noi și vom încerca să luăm inițiativa în joc”, a declarat selecționerul polonez Adam Nawałka.

El s-a arătat foarte mulțumit de „randamentul și prestațiile” atacantului său vedetă, Robert Lewandowski, chiar dacă vârful lui Bayern Munchen nu a marcat niciun gol la EURO 2016, după ce a fost golgheterul preliminariilor, cu 13 goluri. Lewandowski (27 de ani) a evoluat în toate cele patru partide jucate de Polonia la turneul final din Franța și a trimis mingea în plasă doar de la punctul de 11 metri, la loviturile de departajare ale optimii de finală cu Elveția!

„Este un jucător foarte important pentru noi. A jucat pentru echipă, este un muncitor, este și căpitanul echipei. E în mare formă și face ceea ce i se cere. Este unul dintre cei mai buni atacanți din lume, cel mai bun număr 9 pentru mine. E marcat strict de la debutul turneului final, iar adversarii încearcă să-l împiedice să joace făcând faulturi la limită, dar el a răspuns mereu prezent”, a explicat Nawałka.

La rândul său, Jakub Błaszczykowski, mijlocaşul care a adus victoria Poloniei în meciul cu Ucraina, scor 1-0, şi a marcat unicul gol al reprezentativei lui Adam Nawalka în optimile de finală cu Elveţia (1-1), susține că nu se consideră talismanul Poloniei, chiar dacă naționala țării sale nu a pierdut niciun meci în care mijlocaşul Borussiei Dortmund a marcat! Błaszczykowski a înscris de 18 ori pentru naţională în 83 de meciuri jucate. „Nu mă interesează cine marchează, cel mai mult contează ca echipa să câştige. Acest lucru îmi dă cea mai mare satisfacţie”, a precizat Błaszczykowski, care consideră că unitatea grupului a ajutat naţionala Poloniei să ajungă până în sferturile de finală.

SANTOS CONSIDERĂ CĂ ȘANSELE DE CALIFICARE SUNT EGALE

„Îmi aduc bine aminte că i-am întâlnit pe polonezi în meciul de deschidere de la EURO 2012, atunci când au organizat ei turneul final. Ei au păstrat de atunci 4-5 jucători, precum Kuba (n.r. - Jakub Błaszczykowski) sau Robert Lewandowski. Au progresat mult, au ritmul lor, dar echipa este foarte solidă. I-am văzut în primul tur și în preliminarii. Dacă omologul meu crede că echipa lui va merge mai departe, atunci el are tot dreptul, dar și eu am acest drept. Nu există nicio favorită, fiecare are 50 la sută șanse”, a afirmat selecționerul portughez Fernando Santos, care acum patru ani se afla pe banca tehnică a naționalei Greciei, echipă care termina la egalitate cu Polonia, 1-1, golul gazdelor fiind înscris de Lewandowski.

„Am auzit voci care susțin că va fi mai simplu decât cu Croația, în optimile de finală, dar nu cred. Ar fi o greșeală să ne gândim la acest lucru. Se va juca pe detalii. Fiecare echipă are planul său, dar nu vreau să îl dezvălui pe al nostru. Eu cred că vom fi mai mult decât formația care a învins Croația. Dacă am fi așteptat Croația să atace, am fi pierdut. Polonia este solidă și se mobilizează rapid în față pentru a contra. Vom avea de muncă, dar vom încerca să controlăm toate aspectele posibile și să punem presiune pe ei”, a mai spus tehnicianul lusitan.

„Polonia este o echipă puternică, a demonstrat-o pe durata turneului final. Suntem foarte prevăzători, ne vom pregăti bine pentru ei. Trebuie să păstrăm un nivel ridicat al concentrării, pentru a învinge pe oricine ne stă în calea spre finală. Trebuie să credem. Este adevărat că Germania, Franţa sau Italia sunt echipe foarte puternice, dar asta e părerea oamenilor, bazată pe istorie şi reputaţie. Recunosc că avem o parte de tablou favorabilă, dar Polonia a arătat că este la acelaşi nivel cu Germania, a terminat la egalitate în meciul direct. Trebuie să rămânem uniţi şi să credem”, a declarat atacantul portughez Nani.

El acceptă fără rezerve faptul că Ronaldo este în centrul atenţiei la EURO 2016. „După toţi aceşti ani, a devenit un lucru normal pentru Cristiano Ronaldo să fie în centrul atenţiei, chiar şi la antrenamente. Cred că ar fi puţin ciudat dacă nu ar fi aşa. Este obişnuit să se lupte pentru titlul de cel mai bun fotbalist din lume, de mulţi ani. Cristiano este un jucător carismatic şi acceptă faptul că toată lumea este cu ochii pe el”, a precizat noul jucător al echipei spaniole FC Valencia. În Franța, Nani a înscris două goluri, la fel ca și Cristiano Ronaldo.

RONALDO, LA UN GOL DE RECORDUL LUI PLATINI

Căpitanul Portugaliei mai are nevoie de un singur gol la EURO 2016 pentru a deveni golgheterul din toate timpurile al turneelor finale de Campionat European, la egalitate cu Michel Platini. Atacantul lui Real Madrid are în total 8 reușite la turneele finale, cu una mai puțin decât Platini, care a înscris 9 goluri doar în 1984. Golgheterii EURO 2016 sunt înaintea sferturilor de finală Gareth Bale (Țara Galilor), Alvaro Morata (Spania) și Antoine Griezmann (Franța), cu câte trei goluri.

În Franța, Cristiano Ronaldo a stabilit deja două recorduri: este primul jucător din istorie care înscrie la patru Campionate Europene consecutive și are cele mai multe meciuri jucate la un turneu final european - 18. Câştigător a trei Baloane de Aur în carieră, fotbalistul în vârstă de 31 de ani are cifre impresionante la naţionala Portugaliei: 60 de goluri în 130 de partide.

Formațiile probabile - POLONIA (selecționer Adam Nawałka): Fabiański - Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk - Błaszczykowski, Krychowiak, Mączyński, Grosicki (Kapustka) - Milik, Lewandowski; PORTUGALIA (selecționer Fernando Santos): Rui Patrício - Cédric, Pepe, Fonte, Eliseu - João Mário (Quaresma), Adrien Silva, William Carvalho, Renato Sanches - Cristiano Ronaldo, Nani. Meciul va fi condus la centru de Felix Brych (Germania).